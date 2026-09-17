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La ofensiva nocturna dejó tres tripulantes lesionados y coincidió con el impacto de proyectiles sobre redes energéticas que provocaron veinte heridos en territorio ucraniano, mientras las defensas antiaéreas repelieron 131 artefactos no tripulados durante la misma jornada.

Las tratativas diplomáticas orientadas a salvaguardar los corredores comerciales y fijar límites a las ofensivas contra infraestructuras energéticas sufrieron una fractura inmediata este jueves 17 de septiembre de 2026. Un dron militar operado por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa impactó un buque mercante civil bajo bandera de Tanzania en aguas del Mar Negro, provocando la muerte del capitán y heridas a tres marineros, según certificó el Ministerio de Restauración, Infraestructura y Transporte de Ucrania desde Kiev, mientras Mikhail Yevrayev, Gobernador regional de la Gobernación de Yaroslavl, confirmó desde Yaroslavl un incendio en una refinería tras una incursión de drones ucranianos.

En las inmediaciones de las rutas de acceso a los puertos marítimos ucranianos, el artefacto bélico detonó contra la estructura naval sin que el parte ministerial detallara la denominación técnica del transporte ni las coordenadas geográficas exactas del punto de agresión. Los peritos marítimos de Ucrania inspeccionan las averías estructurales del buque, mientras Kiev denuncia una campaña militar deliberada contra embarcaciones privadas para asfixiar las rutas logísticas del grano y los suministros de ultramar.

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El Ministerio de Transporte de Ucrania exige protección naval en el Mar Negro

131 objetivos aéreos rusos derribaron las unidades de defensa antiaérea de Ucrania a lo largo de una ofensiva nocturna simultánea que golpeó nodos de telecomunicaciones y plantas de suministro eléctrico. Los bombardeos concentrados causaron lesiones a más de 20 personas en diferentes localidades, con presencia documentada de menores de edad entre las víctimas hospitalizadas.

Minutos después de la agresión en el frente marítimo, las defensas de la ciudad rusa de Yaroslavl activaron alarmas ante la incursión de drones de Ucrania contra la refinería petrolera local. Las brigadas regionales sofocaron las llamas desatadas por el combustible en los tanques de procesamiento, confirmando que las represalias de Kiev buscan neutralizar las reservas energéticas que alimentan la maquinaria bélica de Moscú.

El Ministerio de Restauración, Infraestructura y Transporte de Ucrania demandó una respuesta internacional coordinada para blindar el tránsito de los buques mercantes y preservar la viabilidad del transporte civil en la región. La escalada cancela en los hechos las mesas de negociación bilateral dedicadas a establecer corredores de exclusión bélica para instalaciones energéticas y navíos comerciales en la cuenca del Mar Negro. (Agencia OPI Santa Cruz)