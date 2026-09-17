Argentina registra un 82% de probabilidad de recesión

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El Índice Líder cayó 1,05% interanual y quebró la desaceleración previa tras el descenso de 0,27% mensual, mientras el Ministerio de Economía de la Nación elude balances ante la contracción de diez variables productivas clave.

El Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella determinó el 17 de septiembre de 2026 que la probabilidad de que la economía argentina ingrese en recesión trepó al 82% durante agosto de 2026. El salto interrumpió la tendencia decreciente observada en el ciclo previo y consolidó una zona de severa vulnerabilidad macroeconómica sobre el nivel general de actividad.

La medición del Índice Líder registró un incremento de un punto porcentual frente al 81% computado en julio de 2026, ubicándose en los registros más restrictivos del último bienio. El antecedente inmediato de aceleración abrupta se remonta a agosto de 2025, período en el cual el coeficiente probabilístico escaló desde un 56,16% hasta alcanzar el 98,61% en un único ciclo mensual.

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La variación desestacionalizada del indicador correspondiente al octavo mes del año retrocedió un 0,27%, mientras que la medición tendencia-ciclo exhibió una baja simultánea del 0,32%. La herramienta econométrica procesa diez variables cuantitativas para detectar giros de ciclo respecto al Estimador Mensual de Actividad Económica elaborado por el INDEC.

La caída interanual debilita las proyecciones del Estimador Mensual de Actividad Económica

En la comparación interanual frente al ejercicio de agosto del año anterior, la serie desestacionalizada del Índice Líder arrojó una contracción del 1,05%, en tanto que la tendencia-ciclo acentuó su descenso al 2,28%. La merma de ambos coeficientes refleja el deterioro simultáneo del consumo interno y la inversión productiva frente a la restricción del circulante en el circuito financiero formal.

La composición técnica del relevamiento auditó el comportamiento bursátil mediante el Índice General de la Bolsa de Comercio y el índice Merval. En el frente monetario, la medición incorporó la evolución del agregado M1, complementada con el precio oficial de exportación de las habas de soja fijado en dólares por tonelada y el volumen de transferencias de automóviles nuevos hacia las concesionarias.

El bloque de demanda interna integró la recaudación fiscal del IVA y el despacho total de cemento portland. Estos registros se contrastaron con el Índice de Confianza del Consumidor y las estadísticas fabriles del Índice de Producción Industrial confeccionado por FIEL para siderurgia y minerales no metálicos, confirmando la parálisis en los insumos primarios para la construcción y la industria pesada.

El Centro de Investigación en Finanzas expone la inercia del ciclo recesivo

Al fundamentar la persistencia de las alertas estadísticas en su informe técnico, los analistas de la institución académica explicaron la rigidez de las series: “Como las probabilidades se calculan sobre la base de las probabilidades del mes anterior, la evolución de la probabilidad de salir de la expansión cambia lentamente en el tiempo”. La modelización ratifica que la salida de la fase de expansión no constituye una oscilación transitoria sino un patrón estructural.

La concentración del índice en un rango crítico documenta el agotamiento del rebote cíclico y anticipa un arrastre negativo sobre los próximos balances de recaudación. Al cierre de este informe el 17 de septiembre de 2026, el Ministerio de Economía de la Nación no respondió a los requerimientos técnicos cursados por este medio sobre el deterioro de las variables. La próxima publicación oficial del Estimador Mensual de Actividad Económica quedó pautada para el 24 de septiembre de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)