El FMI inicia la tercera revisión de metas en Argentina

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El desvío de una décima en el superávit primario del primer semestre condiciona la auditoría del organismo multilateral, mientras el Tesoro afronta pagos por U$S 1.987 millones antes de finalizar el ejercicio fiscal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia el 21 de septiembre de 2026 la tercera revisión del programa financiero vigente con Argentina, en un proceso técnico que coincide con el vencimiento de deuda por U$S 803 millones pautado para el viernes 25 de septiembre. La delegación del organismo multilateral arriba a Buenos Aires en un escenario condicionado por el desvío fiscal registrado en el primer semestre, donde la meta de superávit primario quedó por debajo de las pautas cuantitativas comprometidas por el Palacio de Hacienda.

El acuerdo con el organismo crediticio exige para el cierre de 2026 un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto. Durante los primeros seis meses del ejercicio, la administración central acumuló un saldo positivo de 0,6% del PBI, ubicándose una décima por detrás del 0,7% establecido como pauta semestral. La contracción responde a la prórroga en las presentaciones del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la disminución de alícuotas tributarias y la menor recaudación por nivel de actividad.

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Para corregir el desbalance de las cuentas fiscales, las autoridades argentinas pactaron compromisos durante la segunda auditoría que contemplan postergar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral hasta el 1 de noviembre de 2026. El esquema de ajuste acordado incorpora también la necesidad de incrementar los ingresos derivados de tributos específicos y profundizar el recorte de partidas destinadas a los subsidios al transporte público de pasajeros en las distintas jurisdicciones.

El Banco Central sobrecumplió las metas de reservas netas

A diferencia de los compromisos fiscales, la política cambiaria muestra un desempeño que superó las metas cuantitativas acordadas con Washington. Frente a la pauta anual de adquisición de divisas establecida en U$S 10.000 millones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ejecutó compras netas por U$S 14.200 millones, lo que representa un sobrecumplimiento operativo de U$S 4.200 millones respecto del compromiso suscripto para el balance de pagos.

En la acumulación neta de reservas internacionales para el período 2026, el objetivo institucional fue fijado en U$S 8.000 millones. Las estimaciones técnicas elaboradas por la consultora Analytica sitúan el saldo real acumulado por la autoridad monetaria en torno a los U$S 9.000 millones, consolidando una diferencia favorable de U$S 1.000 millones por encima de las exigencias mínimas del programa de facilidades extendidas.

Las deliberaciones técnicas no contarán con la intervención directa del ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar en las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La auditoría se desarrollará mientras el Tesoro encara un cronograma de vencimientos que sumará U$S 840 millones a inicios de noviembre y U$S 344 millones adicionales en el mes de diciembre.

Kristalina Georgieva exigió volcar excedentes energéticos a la economía real

La misión técnica retomará las exigencias formuladas por la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, tras su paso por el país a finales de julio. La máxima autoridad del fondo remarcó la urgencia de evitar que los ingresos queden concentrados de manera aislada en sectores extractivos primarios y demandó canalizar esa liquidez hacia las ramas de la producción urbana que registran parálisis operativa y pérdida de puestos laborales.

“El país debe volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios“, señaló Georgieva al fijar los condicionamientos estructurales. El organismo internacional insistió en que el programa requiere eliminar los cuellos de botella en infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito bancario y fortalecer el mercado de capitales argentino.

La misión del Fondo Monetario Internacional iniciará sus sesiones de revisión sin precisiones públicas sobre los recortes adicionales que aplicará el Poder Ejecutivo para corregir el desvío fiscal. Al cierre de este despacho el 17 de septiembre de 2026, el Ministerio de Economía de la Nación no respondió las consultas formuladas por este medio sobre las partidas presupuestarias en revisión. El calendario financiero impone cancelar U$S 803 millones el 25 de septiembre de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)