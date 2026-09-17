Gobierno fueguino recorta 17 por ciento el salario docente

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(OPI TdF) – El proyecto presupuestario reserva únicamente el 2,7% del gasto total a obras públicas provinciales y asigna $83.268.384.317 a servicios de bonos, mientras faculta una toma de pasivos por $274.000 millones bajo exclusiva decisión del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo provincial fijó un déficit operativo inicial de $138.055.755.175 en el proyecto de ley del Presupuesto 2027. El esquema fiscal enviado al parlamento suprime partidas para obras escolares y traslada la presión financiera a la administración diaria de las instituciones educativas.

Un total de 52.832 alumnos y 11.404 trabajadores estatales ocupan 135 inmuebles para el funcionamiento de 171 instituciones distribuidas en Ushuaia y Río Grande. Las escuelas implementan tres turnos diarios continuos de cursada matutina, vespertina y nocturna, régimen que impide ejecutar tareas de mantenimiento preventivo sobre calderas, redes de gas y tendidos eléctricos.

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El Ministerio de Economía igualó la deuda externa a toda la obra pública provincial

Durante el ejercicio 2027, la amortización y los intereses de los Bonos TFU30 demandarán $83.268.384.317, monto que empata el presupuesto total de obras públicas fijado en $87.680 millones. La pauta macroeconómica adoptada por el Ministerio de Finanzas proyecta un tipo de cambio oficial de $2.017 por dólar hacia fines de ese período fiscal, factor que encarece el pago de pasivos bajo legislación foránea.

En Tolhuin, como en los restantes distritos fueguinos, la infraestructura escolar absorberá los efectos de una partida de Bienes de Uso reducida al 2,7% del gasto global. La documentación oficial consignan los siguientes montos determinantes para el balance financiero provincial:

Servicio de deuda externa (Bonos TFU30): $83.268.384.317 destinados a amortización de capital e intereses.

destinados a amortización de capital e intereses. Bienes de Uso (Obra Pública): $87.680 millones , partida que representa el 2,7% del total de erogaciones provinciales.

, partida que representa el 2,7% del total de erogaciones provinciales. Endeudamiento de corto plazo (Artículo 29): $274.000 millones autorizados para emisión de letras bajo firma del Ejecutivo.

autorizados para emisión de letras bajo firma del Ejecutivo. Déficit operativo de partida: $138.055.755.175 proyectados para el ejercicio fiscal 2027.

La cartera económica aplicará una quita de 17,5 por ciento sobre los salarios docentes

El Ministerio de Economía licuará un 17,5% del poder adquisitivo del sector educativo mediante una pauta de incremento vegetativo del 4% frente a una inflación proyectada del 21,5%. La medida impacta directamente sobre una estructura que sostiene 6.950 cargos y 1.008.000 horas cátedra en los tres municipios.

Dos disposiciones normativas restringen el funcionamiento escolar ordinario: el Artículo 21 bloquea la cobertura de vacantes frente al crecimiento de la matrícula, mientras el Artículo 27 faculta a la tesorería provincial a recortar remesas a los colegios ante eventuales caídas de la recaudación tributaria.

En los establecimientos de las tres ciudades, 36.501 beneficiarios retiran la copa de leche en 161 edificios escolares, al tiempo que 9.780 personas reciben raciones diarias en comedores. Ambos programas sociales canalizan la asistencia nutricional directa ante la pérdida de ingresos en los hogares.

El 15 de diciembre de 2026 la Comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial iniciará el debate formal sobre el Artículo 29, cláusula que habilita al gobernador a contraer títulos y letras de tesorería por $274.000 millones sin requerir autorizaciones parlamentarias posteriores. (Agencia OPI Tierra del Fuego)