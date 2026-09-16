Diego Santilli negocia el Presupuesto con siete provincias

- Publicidad -

La Jefatura de Gabinete de Ministros convocó a siete gobernadores a la Casa Rosada en una maratónica ronda de 24 horas, buscando articular acuerdos políticos antes de remitir los proyectos fiscales y electorales al parlamento nacional.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, inició el 16 de septiembre de 2026 en la Casa Rosada una ronda intensiva de audiencias políticas con siete mandatarios provinciales en una ventana de 24 horas. La administración nacional busca garantizar los votos indispensables para la aprobación del Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y un proyecto sobre las Islas Malvinas. La premura del Poder Ejecutivo Nacional apunta a consolidar un piso de acuerdos antes de someter las iniciativas al debate formal en las comisiones del Congreso de la Nación.

El primer tramo de las conversaciones concentró a las autoridades del bloque regional del Norte Grande en la sede de gobierno. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y el titular del Ejecutivo de Salta, Gustavo Sáenz, plantearon reclamos centrados en la reactivación de partidas de infraestructura vial y la regularización de transferencias hacia sus distritos. Santilli coordinó las exposiciones con la orden directa de verificar la predisposición de los legisladores alineados con cada jefatura provincial.

- Publicidad -

“La prioridad del Gobierno nacional consiste en consolidar los consensos de las provincias antes de fijar las pautas parlamentarias definitivas“, aseguró Santilli ante los mandatarios provinciales reunidos en Balcarce 50. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, condicionó el acompañamiento de los representantes parlamentarios de su distrito al cumplimiento estricto de las obras públicas comprometidas para el norte del país. “Las provincias norteñas exigimos previsibilidad en las partidas de infraestructura vial y energía para respaldar las iniciativas del Ejecutivo“, sentenció Jaldo en el plenario.

La agenda legislativa abordada comprendió la modificación del sistema de votación previsto en la Reforma Electoral y los reclamos productivos de las economías regionales. Jalil, Valdés, Sáenz y Jaldo analizaron junto a la coordinación ministerial el impacto tributario que tendrán las medidas en sus arcas provinciales. Los gobernadores demandaron certidumbre financiera a cambio de instruir a sus bancadas para viabilizar el tratamiento de los expedientes en el recinto legislativo durante las próximas semanas.

La intervención del ministro Luis Caputo en la agenda fiscal

El cronograma fijado continuará el 17 de septiembre de 2026 a primera hora con la incorporación del ministro de Economía, Luis Caputo, a las reuniones de carácter individual. El titular de la cartera económica se sumará a Santilli para recibir al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en el despacho ministerial. La inclusión de Caputo en este encuentro responde a la discusión directa de los vencimientos financieros de la administración jujeña y las partidas proyectadas para la minería y el litio dentro del cálculo presupuestario federal.

Pasado el mediodía de la misma jornada, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, ingresará a Balcarce 50 para una audiencia técnica y política bilateral. Las conversaciones con Zdero estarán focalizadas en el financiamiento para asistencia social y las deudas que la Administración Nacional de la Seguridad Social acumula con la caja de jubilaciones provincial. El mandatario chaqueño acudirá con un pliego de demandas para garantizar el flujo de fondos coparticipables frente al ajuste fiscal proyectado para el próximo año presupuestario.

La ronda finalizará durante la tarde de esa fecha con la visita del gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. La convocatoria a Melella incorpora a la negociación la defensa del subrégimen de promoción industrial fueguino y la postura oficial ante el proyecto relativo a las Islas Malvinas. El mandatario patagónico transmitirá a Santilli sus observaciones técnicas sobre el alcance territorial de la norma y las facultades reservadas a la provincia en materia de control marítimo y recursos naturales.

Las siete audiencias pautadas delimitan la estrategia del oficialismo nacional para sellar la viabilidad de su programa legislativo sin depender de intermediaciones parlamentarias no controladas. Los dictámenes técnicos de los proyectos serán enviados a la Cámara de Diputados de la Nación una vez concluida la serie de encuentros pautados con los gobernadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)