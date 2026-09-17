Los Alerces designó nueva jefatura tras auditoría

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(OPI Chubut) – Durante tres jornadas sobre territorio cordillerano, Sergio Álvarez y Matías Hermida coordinaron reuniones técnicas con municipios mientras confirmaron la salida del interventor Ariel Rodríguez tras consumar su jubilación.

La Administración de Parques Nacionales designó a Gabriel Cortinovis nuevo intendente del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut. El organismo central formalizó la decisión durante un encuentro de trabajo con los equipos de gestión técnica de la reserva cordillerana. Cortinovis asumirá el control administrativo inmediato de la unidad de conservación.

El presidente de la entidad, Sergio Álvarez, y el director de Planeamiento Estratégico, Matías Hermida, completaron tres jornadas de reuniones operativas con intendencias comarcales y cuadros de guardaparques. Los funcionarios nacionales auditaron la capacidad operativa de las dependencias forestales y los requerimientos logísticos de la región andina.

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La comitiva federal fiscalizó previamente el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral antes de concentrar las deliberaciones institucionales en la zona cordillerana. Los directivos nacionales consolidaron los programas de manejo técnico previstos para ambas áreas de preservación.

Retiro de la intervención y auditoría de gestión

Cortinovis asume la intendencia en reemplazo de Ariel Rodríguez, quien ejerció funciones de interventor del área protegida hasta el 31 de agosto. Rodríguez formalizó su pase a retiro de la administración pública nacional tras cumplir los plazos administrativos fijados por la normativa previsional vigente.

Agenda de control técnico en el territorio chubutense

El itinerario institucional desplegado por las autoridades centrales en Chubut fijó las siguientes resoluciones administrativas:

Inspección de infraestructura y equipamiento en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.

Tres jornadas de auditoría territorial junto a intendencias de la comarca andina y cuadros técnicos locales.

Traspaso del mando operativo en Los Alerces tras concluir la gestión transitoria de Rodríguez el 31 de agosto. (Agencia OPI Chubut)