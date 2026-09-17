Trabajador rural murió aplastado por su camioneta en Chubut

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(OPI Chubut) – El trabajador, de 54 años, arreglaba una camioneta a 200 kilómetros al oeste de Trelew cuando el chasis cedió de su soporte. Su hija descubrió el suceso tras perder contacto telefónico.

Un peón de campo de 54 años perdió la vida este martes en Las Plumas al ceder el apoyo de una camioneta durante tareas mecánicas en un establecimiento agropecuario.

A más de 200 kilómetros al oeste de Trelew, el vehículo cayó directamente sobre el trabajador rural mientras reparaba la parte baja de la carrocería, provocándole la muerte en el acto.

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La hija de la víctima descubrió la escena fatal al viajar hacia la estancia, alertada por la interrupción total de las comunicaciones telefónicas con su padre.

Intervención de la Comisaría de Las Plumas en la meseta central

Efectivos de la Comisaría de Las Plumas intervinieron en el predio rural para acordonar el perímetro e iniciar los peritajes planimétricos correspondientes.

Los peritos policiales examinaron la posición del rodado y el terreno para constatar la falla del sistema de elevación que originó el aplastamiento.

La dependencia policial remitió las actuaciones periciales preliminares a las autoridades judiciales correspondientes para el cierre formal del expediente. (Agencia OPI Chubut)