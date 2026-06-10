Oficial: Nuevos sueldos para empleadas domésticas

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) publicó la Resolución 4/2026 este martes 10 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, exponiendo un retraso de más de un mes en la homologación del acuerdo paritario mientras los salarios mínimos corren por detrás de la inflación real.

Las escalas mensuales y el impacto de los tramos acumulativos

La normativa establece un esquema de actualización en cuatro tramos acumulativos que distribuye un 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. La letra chica del acuerdo incorpora además el bono extraordinario de marzo, que oscilaba entre $8.000 y $20.000, sumando el 50% en las liquidaciones de abril y el 50% restante en los haberes de julio.

El desglose técnico para el personal de tareas generales con retiro, la categoría de referencia para el mercado laboral, muestra la siguiente evolución nominal:

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Abril : $3.491,58 la hora y $428.347,44 el mes.

: la hora y el mes. Mayo : $3.547,45 la hora y $435.201,00 el mes.

: la hora y el mes. Junio : $3.600,66 la hora y $441.729,02 el mes.

: la hora y el mes. Julio: $3.733,72 la hora y $458.053,22 el mes.

Para el personal doméstico sin retiro en tareas generales, el valor horario pasa de $3.745,18 en abril a $3.996,45 en julio, con un salario mensual que escala de $473.533,02 a $505.302,76 al final del periodo remarcado.

El ajuste por zona desfavorable en Santa Cruz y la Patagonia

El artículo central de la Resolución 4/2026 modificó el adicional por zona desfavorable a partir del 1 de abril de 2026, elevando la alícuota del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. El beneficio impacta de forma directa en las provincias de Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego y la localidad de Patagones.

La categoría de supervisores sin retiro percibe los montos nominales más altos de la estructura. El valor de la hora de trabajo para este segmento se estableció en $4.541,75 para abril, $4.614,42 para mayo, $4.683,64 para junio y $4.829,13 para julio.

Por su parte, las remuneraciones mensuales de los supervisores sin retiro quedaron fijadas en $576.213,21 en abril, $585.432,62 en mayo, $594.214,11 en junio y $612.673,11 en julio. Los caseros perciben un básico unificado con el personal de asistencia y cuidado de personas con retiro, fijado en $3.745,18 por hora en abril y $3.996,45 por hora en julio. (Agencia OPI Santa Cruz)