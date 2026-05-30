El Tribunal Superior revisará 70 nombramientos el día que falló la Corte Suprema

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El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz analizará unos 70 nombramientos que se realizaron en el Poder Judicial en coincidencia con el día que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la ampliación del máximo tribunal provincial.

El análisis de los ingresos será sobre aquellas personas que ingresaron el 14 de mayo, el mismo día en que el máximo tribunal nacional dejó firme la ley provincial que amplió de cinco a nueve miembros la composición del cuerpo.

Así lo informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras cuya decisión se adoptó junto a Daniel Mariani, Sergio Acevedo, Lucio de la Vega y José Antonio González Nora en la última audiencia de acuerdos del 27 de mayo.

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En el encuentro se indicó que se analizará una resolución firmada el 14 de mayo por la entonces conducción del cuerpo, a cargo de Reneé Guadalupe Fernández donde se contemplan más de 70 ingresos de personal al Poder Judicial formalizados a través de resoluciones administrativas rubricadas ad referéndum del Tribunal Superior luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema.

Contreras confirmó que “tenemos una cantidad, por ejemplo, entre el año pasado y este año, casi de ciento treinta contratos que deben ser analizados y revisados”.

La intención del máximo tribunal es analizar cada caso y determinar la necesidad funcional de cada incorporación, el área de destino y la modalidad bajo la cual se concretaron las designaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)