Se realizaron más de 58 mil controles vehiculares en mayo

- Publicidad -

El Ministerio de Seguridad junto a la Policía de Santa Cruz realizaron más de 58 mil controles vehiculares durante el mes de mayo en el marco de operativos de prevención y control en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

El objetivo de los procedimientos fue fortalecer tanto la seguridad vial como el refuerzo del trabajo preventivo en las rutas.

Las tareas fueron coordinadas por la Dirección Provincial de Caminera y ejecutadas mediante las distintas unidades operativas donde llevaron adelante 58.269 controles vehiculares preventivos y se identificaron 135.258 personas en distintos procedimientos operativos.

- Publicidad -

En los controles se labraron 101 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente, mientras que se concretaron 14 retenciones por alcoholemia positiva.

Un total de 29 vehículos fueron retenidos durante los distintos procedimientos, tanto por infracciones vinculadas a la documentación obligatoria como por situaciones contempladas en la legislación vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)