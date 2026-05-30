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(OPI TdF) – Ocho legisladores provinciales evalúan expedientes y dictámenes técnicos para delimitar las responsabilidades políticas de los funcionarios que avalaron operaciones a capitales ingleses, con un plazo estricto de 90 días hábiles.

El cuerpo de auditores integró formalmente en calidad de asesores ad honorem a los representantes de cada Centro de Veteranos de Malvinas de la provincia, quienes aportarán análisis geopolítico con voz pero sin voto en las reuniones de labor.

La resolución parlamentaria fijó un periodo de 90 días hábiles prorrogables para dictaminar las fallas técnicas cometidas durante el año 2023 por las segundas líneas de la administración central.

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De acuerdo a las planillas técnicas de la gestión estatal, los diputados provinciales Pablo Villegas, Juan Carlos Pino, Laura Colazo, Matías Lapadula, Gisela Dos Santos, Natalia Gracianía y Raúl Von der Thusen componen este órgano de control directo.

La normativa otorga facultades especiales para requerir instrumentos legales a dependencias clave del Estado:

Copias certificadas de expedientes al Poder Judicial Provincial y al Tribunal de Cuentas .

y al . Informes y dictámenes a la Fiscalía de Estado y al Poder Ejecutivo.

Los investigadores citarán a declaración indagatoria a los empleados públicos y peritos involucrados en el trámite ambiental de la compañía satelital para elevar el informe definitivo con las conclusiones ante la Cámara Legislativa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)