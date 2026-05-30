Cinco empresas pujan por el parque solar de Paso de Indios

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La Empresa Provincial de Energía Chubut (EPECH) abrió los sobres de la Licitación Privada N° 01/26 para construir la microred del Parque Solar Fotovoltaico Paso de Indios 2,8 MWp y sus obras complementarias. El acto administrativo redefine el mapa de generación en la Meseta Central provincial, un área dependiente históricamente del costoso acarreo de combustible fósil para motores diésel. El proyecto pretende inyectar potencia limpia al sistema aislado y achicar el déficit operativo estatal.

En las oficinas de EPECH se presentaron cinco ofertas formales de un lote original de siete empresas que habían adquirido los pliegos licitatorios. La compulsa técnica y económica expuso una dispersión de casi dos millones de dólares entre la propuesta más baja y el techo de las cotizaciones ingresadas.

El desglose de las ofertas económicas presentadas por los oferentes fijó los siguientes números:

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Itasol S.A. : Ofertó 5.478.082 dólares

: Ofertó Electroluz : Planteó un presupuesto de 5.554.808,26 dólares

: Planteó un presupuesto de Aldar S.A. : Presentó una oferta de 7.018.754,40 dólares

: Presentó una oferta de Sudelco S.A. : Registró una cotización de 7.177.503,64 dólares

: Registró una cotización de Grupo Zenit: Cotizó el tope de la compulsa con 7.467.938 dólares

Un convenio previo entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y la firma eléctrica estatal, rubricado por el gobernador Ignacio Torres, financia este despliegue de infraestructura en el interior. La administración busca mitigar el gasto corriente de la generación aislada en comunas rurales, un esquema que drena recursos públicos por la quema constante de gasoil y que impacta de manera directa en el presupuesto que se discute en la Legislatura provincial en Rawson.

La obra proyecta el montaje de una microred inteligente con capacidad instalada de 2,8 MWp. El diseño técnico apunta a estabilizar el servicio eléctrico en la localidad de Paso de Indios, disminuyendo los costos de logística y mantenimiento mecánico del sistema actual. La reconversión energética de la cuenca central imita los reclamos de conectividad que también replican las intendencias del norte de Santa Cruz, unificando la problemática de los sistemas aislados patagónicos.La comisión evaluadora de EPECH analiza los requisitos técnicos, contables y legales de las cinco corporaciones participantes para emitir el dictamen de adjudicación definitivo. (Agencia OPI Chubut)