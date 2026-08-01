Docentes fueguinos no reiniciarán las clases tras el receso invernal

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(OPI TdF) – El Congreso Provincial de Delegados bloqueó el retorno a las aulas programado tras las vacaciones. La dirigencia sindical acusa al Ejecutivo de ignorar sus demandas formales.

El próximo lunes 3 de agosto, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) iniciará un paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza impedirá la reanudación del ciclo escolar tras finalizar el receso invernal en Tierra del Fuego.

Horacio Catena, Secretario General de la entidad sindical, ratificó el cese de actividades contra la administración del gobernador Gustavo Melella. La organización exige soluciones urgentes a sus demandas salariales y laborales.

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Todo el distrito provincial experimentará la interrupción de las clases regulares. El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del sindicato votó a favor de la medida y estructuró un plan de acciones gremiales complementarias. (Agencia OPI Tierra del Fuego)