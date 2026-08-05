León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre

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El Santo Padre confirmó su itinerario por el Cono Sur tras las invitaciones formales de los mandatarios regionales. Su itinerario por el territorio nacional abarcará compromisos pastorales en tres distritos estratégicos antes de continuar su gira por Perú.

Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, confirmó el 5 de agosto de 2026 que el papa León XIV realizará una Visita Apostólica a nuestro país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El recorrido en el país incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad de Luján.

La gira internacional del pontífice comenzará el 6 de noviembre de 2026 en la República Oriental del Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida hasta el 8 de noviembre de 2026. Posterior a su paso por suelo argentino, la máxima autoridad de la Iglesia Católica se trasladará a la República del Perú, extensión que demandará el tramo más largo del viaje desde el 11 hasta el 17 de noviembre de 2026, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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El anuncio oficial desencadenó inmediatas repercusiones institucionales en el Poder Ejecutivo Nacional y en la cúpula eclesiástica local. Javier Milei, presidente de la Nación, notificó que el viaje responde a la citación cursada a comienzos de año y catalogó el suceso como un evento de trascendencia histórica para el país.

Coordinación logística y lugares de convocatoria masiva

La organización de la agenda requiere esquemas de seguridad y logística para desplegar los eventos al aire libre.

“Tenemos mucha alegría y sabemos que es un enorme desafío porque se vienen meses de mucho trabajo“, afirmó Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

El obispo porteño aclaró a Radio Mitre que, si bien las locaciones definitivas no están fijadas en el cronograma inicial del Vaticano, la prioridad apunta a espacios abiertos capaces de albergar a multitudes. Aunque el itinerario contempla cuatro jornadas operativas y tres puntos geográficos dentro del país, la representación eclesiástica remarca que la convocatoria mantendrá un alcance federal.

El antecedente de mayor impacto para el monseñor se remonta a abril de 1997, cuando Juan Pablo II concretó su segunda visita apostólica a la República Argentina. Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, cursaba en ese momento el último año de la escuela secundaria, evento que precedió por dos años al inicio formal de su vocación sacerdotal. (Agencia OPI Santa Cruz)