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Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a una mujer de 43 años en Las Heras tras intentar retirar una encomienda con marihuana en una sucursal de Vía Cargo de esa localidad.

El operativo fue resultado de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

La droga fue detectada previamente en un control vehicular, tras lo cual la Justicia Federal autorizó una “entrega vigilada” para identificar a los responsables y se determinó que efectivos de Gendarmería monitoreen el local de envíos hasta la llegada de la persona que retire la encomienda.

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El arresto se concretó en el momento en que la implicada firmó la recepción y tomó posesión del envío.

La mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal mientras que el cargamento secuestrado fue sometido a pruebas para confirmar la naturaleza y cantidad de marihuana incautada. (Agencia OPI Santa Cruz)