Industria fueguina pierde empleos ante importaciones tecnológicas

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(OPI TdF) – Un informe comparativo detectó que productos informáticos y de entretenimiento alcanzan diferencias de hasta mil dólares respecto a países vecinos. Las consolas de videojuegos cuestan casi el doble que en el mercado chileno.

El Gobierno nacional responsabilizó al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego por los altos costos de la tecnología. La administración central redujo los aranceles a la importación de teléfonos celulares para disminuir los valores de venta al público en el país.

USD 2.112 cuesta un iPhone 17 Pro Max de 256 GB en el mercado interno. Este valor supera los USD 1.473 que abonan los consumidores en Chile por el mismo dispositivo móvil.

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Durante las últimas semanas, la industria electrónica provincial registró una caída en su nivel de actividad productiva. Las empresas radicadas en el territorio insular implementaron suspensiones y desvinculaciones de trabajadores tras la modificación arancelaria impuesta por el Ejecutivo.

Uruguay, Paraguay y Brasil presentan valores de comercialización tecnológica inferiores a los registrados en el país, conforme al documento que evaluó este medio. El relevamiento comparativo publicado por Infobae analizó diez productos electrónicos en la región sur.

Los consumidores locales abonan USD 2.508 por un Smart TV LG Nano Cell de 85 pulgadas. Las tiendas chilenas ofrecen ese mismo equipo audiovisual a USD 968.

USD 660 exige el mercado nacional para adquirir una consola Nintendo Switch OLED, de acuerdo a la documentación consultada por OPI. Los usuarios del país limítrofe compran el mismo artículo de entretenimiento por USD 369.

Históricamente, las fábricas fueguinas excluyeron de sus líneas de producción a varios de los artículos mencionados en el informe de precios. Las consolas y ciertas computadoras ingresan al país directamente mediante el sistema de importación general tributaria.

Una tableta Lenovo Tab P11 alcanza los USD 462 en los comercios argentinos. Las sucursales trasandinas venden este dispositivo informático a USD 246. (Agencia OPI Tierra del Fuego)