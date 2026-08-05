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(OPI TdF). El gremio docente exige una propuesta salarial concreta para agosto y previsibilidad para los meses siguientes como condición para discutir la suspensión de las medidas de fuerza en la provincia.

3 días de paro por tiempo indeterminado cumplió el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) este miércoles en reclamo de mejoras salariales para el sector docente.

Representantes del SUTEF y autoridades de Tierra del Fuego mantuvieron un encuentro el martes para discutir la recomposición salarial tras el receso invernal de 3 semanas.

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El secretario general de SUTEF, Horacio Catena, ratificó la continuidad de la huelga hasta obtener una oferta avalada por las bases docentes.

Representantes de finanzas del Ejecutivo provincial presentarán una propuesta económica a los dirigentes de SUTEF este jueves.

Ushuaia, Tolhuin y Río Grande concentrarán protestas docentes desde las 10.00 hs. en el acampe de Casa de Gobierno, el Jardín nro. 23 y el Ministerio de Educación.

El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego confirmó la intención de confeccionar un esquema de recomposición salarial proyectado para los meses posteriores a agosto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)