Torres impulsará la emergencia hídrica en Chubut

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(OPI Chubut) – Un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Ignacio Torres pretende que se declare la emergencia hídrica en todo Chubut por el lapso de un año en base a informes del Instituto Provincial de Agua (IPA) que revela déficits históricos en las cuencas de los ríos Chubut y Senguer.

Los argumentos del proyecto indican que se trata de la sequía más grave desde que existen registros.

La ley permitirá al gobierno provincial contar con herramientas extraordinarias para afrontar el impacto de la sequía en las cuencas hídricas.

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Las cuencas de los ríos Chubut y Senguer registraron durante los últimos dos períodos hidrológicos una caída del caudal producto de la variabilidad climática, la reducción de precipitaciones y los procesos de degradación ambiental incrementaron la vulnerabilidad del sistema hídrico provincial.

En la cuenca del río Chubut, los registros muestran una situación crítica. En la estación El Maitén, el derrame anual pasó de un déficit prácticamente nulo en 2024 a una caída del 40,11% en 2025. En Río Gualjaina el déficit alcanzó el 72,76%, mientras que en Paso del Sapo fue del 50,60% y en Los Altares llegó al 77%, el peor registro de toda la cuenca.

El informe del IPA señala que en la última temporada de riego el embalse Florentino Ameghino recibió apenas 105,87 hectómetros cúbicos de aportes, pero debió erogar 516,89 para abastecer la demanda, generando un balance negativo de 411,02 hectómetros cúbicos. De ese volumen liberado, 324,57 se destinaron al riego y 50 al abastecimiento de agua potable.

La situación también alcanza a la cuenca del río Senguer. La estación Nacimiento registró déficits del 32,21% en 2024 y del 15,24% en 2025, mientras que la estación Los Molinos mantuvo una disminución cercana al 42% en ambos períodos analizados.

La iniciativa da herramientas al IPA y a la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación a “ejecutar obras y contrataciones de carácter urgente, reasignar partidas presupuestarias y adoptar medidas para priorizar el uso del agua destinada al consumo humano, promoviendo un uso racional del recurso y el aprovechamiento de aguas subterráneas cuando sea posible”. (Agencia OPI Chubut)