Estudiantes de Chubut debatieron sobre seguridad energética

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(OPI Chubut) – Alumnos secundarios de cinco localidades debatieron sobre gobernanza de recursos naturales y matrices energéticas, tras la declaración de interés aprobada por los legisladores provinciales para su implementación en las aulas.

Pan American Energy concretó en Comodoro Rivadavia el acto de clausura de la 9° edición del programa Uniendo Metas, tras dos jornadas de simulacros diplomáticos que congregaron a más de 400 alumnos secundarios de 34 colegios públicos y privados de la provincia.

La actividad contó con el respaldo operativo de la Asociación Conciencia, el Ministerio de Educación del Chubut, las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y el soporte de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco junto a la firma Orizon. Las delegaciones escolares viajaron desde establecimientos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Puerto Madryn y Rawson.

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Debate energético y marco normativo provincial

El programa replica el funcionamiento de las Naciones Unidas a través de simulacros de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales. En esta convocatoria, las mesas de trabajo trataron problemáticas vinculadas a la seguridad energética y la gobernanza de recursos naturales. La Legislatura del Chubut aprobó en 2024 la declaración de interés y la institucionalización formal de esta metodología pedagógica para los colegios secundarios provinciales.

El cierre institucional reunió al intendente comodorense Othar Macharashvilli, la intendenta de Rada Tilly Mariel Peralta, el viceintendente de Sarmiento Emanuel Venter, la vicerrectora de la casa de altos estudios Adriana Pajares, el gerente de Relaciones Institucionales de PAE para Golfo San Jorge Horacio Garcia y el directivo de Conciencia Manuel Cid.

El director de Programas de Asociación Conciencia, Manuel Cid, expresó que el trabajo conjunto con la operadora permite «seguir acercando esta experiencia a la comunidad y ampliar las oportunidades de aprendizaje y participación para más jóvenes». Por su parte, el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Juan Taccari, afirmó que la iniciativa «promueve valores fundamentales como la escucha, el diálogo y la empatía, al tiempo que brinda a los jóvenes la oportunidad de ampliar y poner en práctica sus conocimientos».

La nómina técnica de los 34 colegios participantes incluyó unidades de formación técnica, artística y bachilleratos: Colegio Domingo Savio, Escuela N° 766 Perito Moreno, E.S.E.T.P N° 760, E.S.E.T.P N° 770, Escuela 718 Libertad, Escuela 738 Pastor Schneider, Escuela 1743 Puerto Madryn, Escuela Técnica CAMAD N° 1744 Puerto Madryn, Escuela Integral Mariano Moreno N° 1732, Escuela N° 732 Presbítero Ignacio Koening, Escuela N° 723 Puerto Argentino, Escuela Provincial N° 707, Escuela Provincial Nº 711 Federico Brandsen, Escuela Pcial. N° 737 Soldado Mario Almonacid, Escuela Provincial N° 745 José Fuchs, Escuela de Arte 746, Escuela 798, Escuela Provincial N° 7702 Charles Darwin, Escuela Provincial N° 742, Escuela Provincial N° 743 Parque Eólico Antonio Morán, Escuela Provincial Nº 799, Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional N° 760 Guardacostas Río Iguazú, Escuela Secundaria Nº 7717, Escuela Secundaria Nº 7729 Maria Elena Walsh, ESETP N° 725, ESETP N° 1726 San José Obrero, Gran Malvina N° 731, Instituto Ingeniero Enrique Mosconi, Instituto Martín Rivadavia, Instituto Austral, Instituto Da Vinci, Instituto Don Bosco Rawson, CIPA 1743, Escuela N° 704 Prefectura Naval Argentina y Escuela Provincial N° 796 Antonio Berni.

El cronograma del encuentro concluyó con la entrega de certificados tras las resoluciones elaboradas por las comisiones estudiantiles. (Agencia OPI Chubut)