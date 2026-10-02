Ventas de autos usados crecieron 10% durante septiembre

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Aunque la comercialización mensual creció 10% traccionada por la Patagonia y abaratamiento de tasas, el acumulado anual exhibe un retroceso de 4,33% que golpea principalmente al mercado de Santa Cruz con una caída interanual de 19,15%.

La Cámara del Comercio Automotor reportó la venta de 170.768 vehículos usados durante septiembre de 2026, volumen que representó un incremento intermensual del 10% frente a las 155.246 unidades de agosto y una baja del 0,35% respecto de las 171.364 registradas en igual período de 2025. El volumen consolidó al noveno mes como el segundo registro más alto para dicho ciclo desde 1995, acumulando 1.374.454 transferencias en lo que va del ejercicio comercial.

Pese a ese repunte intermensual, el balance de los primeros nueve meses expuso una contracción de 4,33% frente a las 1.436.656 operaciones anotadas en 2025. La reactivación de corto plazo respondió al otorgamiento de préstamos para la adquisición de rodados, el abaratamiento en el costo de financiamiento y la baja de precios de las unidades, mientras el mercado arrastra fricciones operativas por la imputación vehicular de infracciones de tránsito no asociadas al documento del titular.

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El comportamiento geográfico posicionó a la provincia de Santa Cruz al frente de la recuperación mensual con un alza del 28,85% contra agosto, secundada por Tierra del Fuego con 15,11% y Chubut con 14,05%. Sin embargo, ese rebote no compensó el deterioro macroeconómico anual acumulado, donde el distrito santacruceño arrojó el peor balance interanual del país con un retroceso de 19,15%, seguido por caídas acumuladas de 9,21% en suelo chubutense y 5,27% en territorio fueguino.

El segmento de modelos mantuvo la concentración en unidades de trabajo y gama media, liderado por la línea Volkswagen Gol y Trend con 9.291 transferencias concretadas, seguida por la camioneta Toyota Hilux con 6.443 unidades y Volkswagen Amarok con 4.771 operaciones. El cuadro sectorial cerró con Ford Ranger al registrar 4.724 unidades, Chevrolet Corsa y Classic con 4.671 registros y Peugeot 208 con 3.898 trámites, ratificando una preferencia por activos de menor depreciación patrimonial en plaza. (Agencia OPI Santa Cruz)