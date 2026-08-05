El BCRA defendió en Diputados la reforma de su Carta Orgánica

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El Banco Central busca limitar su mandato a la estabilidad de la moneda y prohibir legalmente el financiamiento al Tesoro Nacional.

La cúpula del Banco Central de la República Argentina (BCRA) defendió ante la Cámara de Diputados la reforma de su Carta Orgánica bajo la premisa de eliminar el financiamiento al Tesoro, aunque las autoridades admitieron que el organismo opera de hecho bajo este esquema desde hace dos años y medio. La iniciativa busca acotar la misión de la autoridad monetaria exclusivamente a preservar el valor del peso.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, argumentaron ante los legisladores que los adelantos transitorios al fisco entre 2003 y 2023 generaron transferencias equivalentes a 64 puntos del producto bruto interno (PBI). Según los funcionarios, esa expansión de la base monetaria derivó en una inflación acumulada del 50.141% en dicho período de veinte años, sin generar un crecimiento de la actividad productiva.

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Durante la exposición técnica, la conducción del organismo remarcó que las utilidades futuras solo se utilizarán para cancelar deudas institucionales y no para cubrir gastos corrientes del sector público. Desde la oposición, representados por los bloques de Unión por la Patria, cuestionaron que la norma elimina el rol del BCRA en el fomento del crédito y la producción, calificando la iniciativa como un compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

3 claves para entender esta medida:

Prohibición absoluta de emitir pesos para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional.

Destino exclusivo de las utilidades del BCRA al saneamiento de su propio balance y cancelación de deuda.

al saneamiento de su propio balance y cancelación de deuda. Reducción del mandato legal de la autoridad monetaria a la única meta de controlar la inflación.

¿Cómo afecta esta reforma al poder adquisitivo de los ciudadanos?

El proyecto oficial prioriza la desaceleración del índice de precios al consumidor sobre el estímulo a la actividad económica. Al prohibir la asistencia monetaria al Estado Nacional, la autoridad monetaria busca erradicar la devaluación sistemática de la moneda nacional, frenando la licuación de los salarios y ahorros en pesos.

Sin embargo, al eliminar las directrices sobre el crédito productivo, el sistema financiero no tendrá la obligación legal de volcar liquidez hacia la producción o el consumo familiar. La desaceleración de la oferta monetaria busca estabilizar los precios, pero mantiene la economía en un escenario de escasa liquidez interna.

“Las utilidades del Banco Central solo deberían utilizarse para cancelar deuda y no para financiar gastos corrientes“, afirmó el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

¿Por qué el Gobierno busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central?

La conducción de la autoridad monetaria sostiene que el marco regulatorio anterior facilitó un deterioro patrimonial severo y una pérdida constante de reservas internacionales. Según los datos expuestos por Vladimir Werning, el stock de pasivos y letras intransferibles heredado a fines de 2023 presentaba una solvencia patrimonial inferior a la registrada en la previa de la hiperinflación de 1989. (Agencia OPI Santa Cruz)