Inician la temporada de Valdelen el próximo 26 de junio

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El Centro Invernal Valdelen iniciará la Temporada 2026 el próximo 26 de junio en Río Turbio con una jornada de actividades y propuestas para toda la familia.

Se prevé que la apertura oficial incluirá música, aquatlón solidario y la presentación de la oferta turística y deportiva para el invierno.

El Centro Invernal Valdelen es uno de los principales atractivos turísticos y recreativos de la Cuenca Carbonífera y el próximo 26 de junio se realizará el evento principal en el estacionamiento ubicado frente a la Plaza Centenario del Carbón.

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En esa jornada, desde las 18 a las 23 horas se hará el acto de apertura de la temporada y se prevé realizar una serie de propuestas recreativas, espectáculos musicales y actividades “pensadas para vecinos, turistas y visitantes que deseen disfrutar de una tarde diferente en el inicio del invierno” señalaron desde la organización.

“Se busca poner en valor el potencial turístico de Valdelen, promoviendo el disfrute de la nieve, las actividades al aire libre y el encuentro comunitario en uno de los escenarios naturales más representativos de la región” indicaron. (Agencia OPI Santa Cruz)