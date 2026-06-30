Avanzan gestiones para operar la ruta aérea Córdoba Trelew

La provincia patagónica mantiene operativas 4 frecuencias semanales desde Comodoro Rivadavia y negocia una nueva ruta hacia Trelew. Más de 120 operadores turísticos participaron de las jornadas de comercialización previas al inicio de temporada.

Diego Lapenna, ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, confirmó en Córdoba el esquema de vuelos de Aerolíneas Argentinas para el invierno 2026, garantizando 100 % de operatividad en la conexión directa hacia Esquel. El titular de la cartera estatal oficializó los arribos junto a Dolores Prego, representante comercial de la línea aérea, y Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Durante los días miércoles 24 y jueves 25, el gobierno chubutense organizó mesas de trabajo orientadas a asegurar el flujo de pasajeros nacionales. Las rondas de negocios convocaron a mayoristas del mercado emisivo para proyectar niveles de ocupación y tarifas del periodo invernal.

Frente a los requerimientos del centro del país, el encuentro interprovincial consolidó un registro de asistencia enfocado en la distribución de cupos terrestres y hoteleros, desglosado en las siguientes variables operativas:

70 agentes de viajes provenientes de Buenos Aires .

agentes de viajes provenientes de . 50 ejecutivos de ventas radicados en el mercado cordobés.

ejecutivos de ventas radicados en el mercado cordobés. Prestadores receptivos de Península Valdés y el Corredor de los Andes.

Las áreas técnicas de los distritos intervinieron en el diseño del esquema de comercialización de los próximos meses. El Ente Comodoro Turismo, el ENTRETUR y la Secretaría de Turismo de Esquel aportaron los cuadros tarifarios para estandarizar los paquetes que las agencias ofrecerán a los pasajeros.

La administración patagónica concentra ahora la agenda gubernamental en ampliar el tráfico aéreo desde la región central hacia la costa atlántica. Las autoridades de ambas jurisdicciones provinciales negocian actualmente la restitución de la ruta aérea entre la capital cordobesa y el aeropuerto valletano para incrementar la inyección de visitantes. (Agencia OPI Chubut)