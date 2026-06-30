Turismo

Avanzan gestiones para operar la ruta aérea Córdoba Trelew

Fecha:

La provincia patagónica mantiene operativas 4 frecuencias semanales desde Comodoro Rivadavia y negocia una nueva ruta hacia Trelew. Más de 120 operadores turísticos participaron de las jornadas de comercialización previas al inicio de temporada.

Diego Lapenna, ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, confirmó en Córdoba el esquema de vuelos de Aerolíneas Argentinas para el invierno 2026, garantizando 100 % de operatividad en la conexión directa hacia Esquel. El titular de la cartera estatal oficializó los arribos junto a Dolores Prego, representante comercial de la línea aérea, y Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Durante los días miércoles 24 y jueves 25, el gobierno chubutense organizó mesas de trabajo orientadas a asegurar el flujo de pasajeros nacionales. Las rondas de negocios convocaron a mayoristas del mercado emisivo para proyectar niveles de ocupación y tarifas del periodo invernal.

Frente a los requerimientos del centro del país, el encuentro interprovincial consolidó un registro de asistencia enfocado en la distribución de cupos terrestres y hoteleros, desglosado en las siguientes variables operativas:

  • 70 agentes de viajes provenientes de Buenos Aires.
  • 50 ejecutivos de ventas radicados en el mercado cordobés.
  • Prestadores receptivos de Península Valdés y el Corredor de los Andes.

Las áreas técnicas de los distritos intervinieron en el diseño del esquema de comercialización de los próximos meses. El Ente Comodoro Turismo, el ENTRETUR y la Secretaría de Turismo de Esquel aportaron los cuadros tarifarios para estandarizar los paquetes que las agencias ofrecerán a los pasajeros.

La administración patagónica concentra ahora la agenda gubernamental en ampliar el tráfico aéreo desde la región central hacia la costa atlántica. Las autoridades de ambas jurisdicciones provinciales negocian actualmente la restitución de la ruta aérea entre la capital cordobesa y el aeropuerto valletano para incrementar la inyección de visitantes. (Agencia OPI Chubut)

Artículo anterior
Fin a ocho años de prórrogas en Puerto Pirámides

Compartir nota:

Newsletter

Suscribete a nuestro Newsletter

Destacadas

spot_imgspot_img

NoticiasTurismo

Turismo

Fin a ocho años de prórrogas en Puerto Pirámides

Siete empresas pujan por los seis permisos de avistaje de ballenas en Puerto Pirámides tras ocho años de prórrogas irregulares en Chubut.
Turismo

Alistan la infraestructura de Punta Tombo para recibir cruceros

Chubut capacitó a 60 guías y guardafaunas sobre la infraestructura y el manejo operativo en Punta Tombo para diagramar la temporada de pingüinos.
Actualidad

Inician la temporada de Valdelen el próximo 26 de junio

El intendente de Río Turbio inaugura la temporada de Valdelen el 26 de junio con un aquatlón solidario y música en vivo en la Plaza Centenario del Carbón.
Actualidad

Inauguraron la Temporada de Ballenas 2026

El gobernador Ignacio Torres inauguró la temporada de ballenas 2026 con tarifas congeladas hasta agosto y 16 km de asfalto hacia El Doradillo.