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(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal ordenó y coordinó la ejecución de siete allanamientos de manera simultánea en Gobernador Costa y José de San Martín en una causa que investiga la trata de niñas con fines de explotación sexual.

Los operativos realizados por la policía de Chubut buscan recolectar documentación, dispositivos y elementos de prueba que permitan corroborar o descartar la existencia de una presunta red de corrupción y explotación sexual de niñas.

El procurador de Fiscalía, Ismael Cerda estuvo presente en Gobernador Costa para supervisar los procedimientos y la investigación penal recae sobre varones adultos de la región quienes presuntamente suministraban sumas de dinero, teléfonos celulares y víveres a menores de edad que se encuentran en un contexto de extrema fragilidad social.

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La justicia señaló que “las actuaciones se encuentran en una fase preliminar de acopio de información, por lo que hasta el momento no se han formulado imputaciones formales contra ninguna persona”. (Agencia OPI Chubut)