Gremio petrolero rompe negociaciones con ministra Castillo por despidos

(OPI TdF) – La transición operativa entre la operadora nacional y la firma estatal registra apenas decenas de reincorporaciones. La asamblea sindical sostiene la medida de fuerza para reclamar salarios atrasados.
Luis Sosa, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, canceló formalmente las mesas de diálogo con la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo. La decisión sindical responde al estancamiento de la reincorporación de 217 operarios inactivos en Río Grande.
Cuarenta y tres personas ingresaron a las empresas contratistas sobre el padrón original de 260 empleados pertenecientes a YPF. El dirigente sindical exigió al gobernador Gustavo Melella la remoción de la interlocutora gubernamental.
Durante las últimas horas, el sindicato ratificó la retención de servicios en las áreas hidrocarburíferas. Las empresas privadas y la estatal Terra Ignis adeudan dos meses de haberes y el pago del medio aguinaldo a los grupos familiares desplazados.
En el recinto legislativo, los diputados provinciales evitan intervenir directamente en las discusiones operativas. El titular gremial demandó a los parlamentarios ejecutar sus responsabilidades institucionales de control sobre los actos del Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)