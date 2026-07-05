Gremio petrolero rompe negociaciones con ministra Castillo por despidos

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(OPI TdF) – La transición operativa entre la operadora nacional y la firma estatal registra apenas decenas de reincorporaciones. La asamblea sindical sostiene la medida de fuerza para reclamar salarios atrasados.

Luis Sosa, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, canceló formalmente las mesas de diálogo con la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo. La decisión sindical responde al estancamiento de la reincorporación de 217 operarios inactivos en Río Grande.

Cuarenta y tres personas ingresaron a las empresas contratistas sobre el padrón original de 260 empleados pertenecientes a YPF. El dirigente sindical exigió al gobernador Gustavo Melella la remoción de la interlocutora gubernamental.

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Durante las últimas horas, el sindicato ratificó la retención de servicios en las áreas hidrocarburíferas. Las empresas privadas y la estatal Terra Ignis adeudan dos meses de haberes y el pago del medio aguinaldo a los grupos familiares desplazados.

En el recinto legislativo, los diputados provinciales evitan intervenir directamente en las discusiones operativas. El titular gremial demandó a los parlamentarios ejecutar sus responsabilidades institucionales de control sobre los actos del Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)