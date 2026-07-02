Efectivos policiales: rotundo rechazo a la oferta del Gobierno

- Publicidad -

Efectivos provinciales y penitenciarios desestimaron la propuesta económica por sostener sumas no remunerativas. Denuncian que el Ejecutivo intentó bloquear la firma del acta para ocultar el fracaso de la mesa de negociación.

Te puede interesar: ¿Parte del acuerdo con Milei?. Nación se mete en el conflicto policial, amenaza y tensa la cuerda. El gobierno provincial está rebasado y no encuentra la salida

La negociación paritaria entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial fracaso durante la madrugada en la Escuela de Policía de Río Gallegos. De acuerdo con la información registrada en el lugar por OPI Santa Cruz, el sector activo y pasivo rechazó de plano la oferta oficial tras constatar el sostenimiento de montos por fuera del salario básico. Pasadas las 01:30, voceros de los efectivos autoconvocados denunciaron en conferencia de prensa de urgencia que la administración provincial intentó bloquear la firma del acta paritaria para evitar documentar la negativa de la tropa.

- Publicidad -

Las deliberaciones en la mesa del Consejo del Salario iniciaron pasadas las 17:00 y se prolongaron por más de ocho horas en un clima de fricción constante. El Jefe de Policía participó de las tratativas, marcadas por un revés institucional inicial: los delegados policiales impugnaron la intervención de Mara Mentoro, funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación. El Secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, bajo la mirada de Mentoro conectada vía Zoom, exigió a los efectivos retomar sus tareas habituales y solicitó levantar las “medidas de acción directa“. Ante el rechazo a su rol como mediadora, la representante nacional se desconectó de la plataforma Zoom minutos después de iniciada la audiencia.

La propuesta económica del Ejecutivo provincial consistió en una actualización progresiva del valor punto, fijándolo en $2.355,44 para el mes de junio; $2.390,77 para julio; $2.426,64 para agosto y $2.463,04 para septiembre. En la misma línea, la administración de Santa Cruz ofertó incrementar los suplementos no remunerativos operativos, de siniestros y de investigación a $138.240,00; el de Apoyo Técnico a $69.120,00 y el de Alta Dedicación Operativa a $172.800,00.

Frente a la oferta oficial, la postura de la fuerza fue tajante. “El ofrecimiento sigue teniendo muchas sumas en negro, en el concepto no remunerativos, insistimos en el aumento del valor punto, para que se refleje en todo el escalafón de la familia policial”, declararon textualmente los voceros al detallar los motivos técnicos del fracaso paritario.

La exigencia financiera estuvo atada a garantías legales orientadas a resguardar a los movilizados en la provincia. La representación reclamó la aplicación de una “amnistía administrativa” obligatoria para garantizar el cese de cualquier persecución interna o sanción contra los uniformados adheridos a las medidas de protesta. “Tras analizar cada punto y realizar los cálculos correspondientes, queda demostrado que los salarios continúan por debajo de la canasta básica, por lo que la oferta fue considerada insuficiente y rechazada”, indicaron los referentes al exponer la brecha inflacionaria.

Efectivos policiales: rotundo rechazo a la oferta del Gobierno – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Lejos de buscar un consenso frente al rechazo de la oferta, los representantes gubernamentales recurrieron a la presión directa para forzar la firma. Los delegados revelaron que la contraparte oficial les notificó que “de no aceptar esta propuesta, no existirán nuevos aumentos hasta octubre” les aseguro Javier Aravena.

Los autoconvocados mantuvieron firme su posición pese a las advertencias estatales y ratificaron la continuidad del plan de lucha en las comisarías y dependencias. “Seguiremos firmes, unidos y movilizados hasta obtener una respuesta acorde a la realidad que atravesamos”, confirmaron al cierre de sus declaraciones. El conflicto quedó formalmente en un cuarto intermedio solicitado por el Ejecutivo, fijando una nueva instancia de negociación para el miércoles 08 de julio de 2026 a las 14:00 horas en la misma dependencia policial. (Agencia OPI Santa Cruz)