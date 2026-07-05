ADOSAC: paro de 72 horas antes del receso

- Publicidad -

El gremio paralizará el sistema educativo el lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio. La exigencia central apunta a igualar la canasta básica y recuperar los montos descontados por huelgas desde finales de 2025.

El Congreso Provincial de ADOSAC definió profundizar el plan de lucha y presionar de manera directa al Gobierno de Santa Cruz. Tras analizar el estancamiento de la mesa de negociación salarial, los representantes de las 14 filiales provinciales resolvieron ejecutar un paro total de actividades por 72 horas. La decisión tensa al máximo la relación institucional y deja una advertencia concreta: la continuidad del ciclo lectivo está comprometida si no aparecen los fondos reclamados.

De acuerdo con el documento resolutivo emitido el sábado 4 de julio de 2026, la huelga se hará efectiva los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio. Esta franja de inactividad en las escuelas coincide estratégicamente con la próxima audiencia paritaria, programada para el mismo martes 7 de julio.

- Publicidad -

La postura del sindicato exige respuestas financieras inmediatas para revertir la caída del poder adquisitivo. Los delegados documentaron el petitorio que llevarán a la mesa de negociación y exigen que la oferta salarial cubra el costo de vida real en la provincia.

La resolución votada establece como directiva innegociable: “Que el Gobierno mejore los porcentajes y acorte los plazos tendiendo a alcanzar la canasta básica de 1.900.000 pesos“. Para blindar este piso de ingresos contra la inflación, la asamblea demandó la implementación de una cláusula gatillo permanente.

La confrontación gremial también expone las consecuencias administrativas de las medidas de fuerza pasadas. La dirigencia sindical intimó al Ejecutivo provincial a restituir los fondos retenidos a los trabajadores por ejercer el derecho a huelga. El mandato del Congreso exige la devolución íntegra, mediante un pago único, de todos los descuentos efectuados sobre los salarios docentes desde diciembre de 2025.

Las demandas de la organización exceden la pauta salarial y apuntan directamente a la estructura operativa del sistema. ADOSAC reclama la creación urgente de cargos de pareja pedagógica y de preceptoras únicas para los establecimientos de Nivel Inicial y Nivel Primario en toda la jurisdicción.

El plazo fijado por la asamblea para concretar esta ampliación estructural es perentorio. El gremio ordenó que los nuevos puestos deben estar plenamente incorporados a las plantas funcionales de las escuelas en el mes de septiembre.

Para destrabar los impedimentos burocráticos, la conducción exige convocar de forma inmediata a una comisión técnica. Este órgano tendrá la tarea de coordinar el proyecto impulsado por el sindicato y aplicar las reformas normativas correspondientes, lo que incluye la modificación explícita del Acuerdo 134/92 y de cualquier resolución vigente que obstaculice la designación del nuevo personal.

Las acciones de protesta se ejecutarán manteniendo la articulación territorial con el Frente Sindical. La dirigencia docente dejó asentada la gravedad del cuadro de situación en el documento oficial. “Peligra el inicio de clases después del receso“, sentenció el plenario ante el silencio oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)