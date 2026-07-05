Diego Santilli: “Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir”

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El nuevo funcionario reemplaza a Manuel Adorni tras su dimisión por irregularidades patrimoniales. La gestión priorizará reformas electorales en el Congreso nacional.

Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, asumió formalmente la conducción de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación durante la primera semana de julio de 2026. El funcionario tomó el control de la cartera ministerial para reestructurar la articulación legislativa del Poder Ejecutivo Nacional.

El ministro reemplazó a Manuel Adorni, ex titular de la dependencia, tras el desplazamiento de este último motivado por controversias sobre su evolución patrimonial. Según declaraciones publicadas por Infobae, el objetivo de la nueva administración es garantizar la reelección de Javier Milei, presidente de la Nación.

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“Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir“, afirmó Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros. El funcionario detalló la necesidad de construir mayorías legislativas dentro del Congreso de la Nación.

La Jefatura de Gabinete de Ministros estableció como prioridad gubernamental la reestructuración de las reglas electorales. El plan oficial contempla la eliminación formal de las elecciones PASO. El Gobierno nacional incluye el análisis de listas colectoras para reducir los costos del sistema público.

El funcionario objetó las negociaciones políticas destinadas a sostener el actual esquema normativo. “No vamos a dialogar para sostener el statu quo o chamuyar“, declaró Diego Santilli ante medios nacionales. El titular de la cartera destacó el acompañamiento del bloque legislativo del partido PRO.

Variables económicas y estrategia territorial

El ministro reconoció demoras en la percepción urbana respecto a la estabilización macroeconómica. El funcionario admitió asimetrías de ingresos frente al crecimiento del sector agropecuario y la industria del conocimiento. Las autoridades vinculan la reactivación financiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El jefe de Gabinete formuló acusaciones formales contra Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El funcionario nacional responsabilizó al mandatario provincial de ejecutar una alta presión fiscal sobre el sector productivo bonaerense.

El ministro supeditó una eventual candidatura en territorio bonaerense para el año 2027 a las determinaciones orgánicas del partido La Libertad Avanza. La proyección oficial apunta a unificar listas con agrupaciones aliadas para consolidar la estructura del Gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)