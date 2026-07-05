Milei y Villarruel asisten al acto oficial en Tucumán

- Publicidad -

El presidente y la vicepresidenta confirmaron su asistencia a la vigilia organizada por el gobernador tucumano. El Poder Ejecutivo Nacional canceló un viaje oficial a Estados Unidos para garantizar su presencia.

Javier Milei, presidente de la Nación, y Victoria Villarruel, vicepresidenta, compartirán escenario el 8 de julio de 2026 frente a la Casa Histórica de Tucumán. Ambos mandatarios confirmaron su asistencia a la vigilia por el Día de la Independencia organizada por el gobierno tucumano. La reunión expone la situación política e institucional originada por el distanciamiento de los referentes del partido La Libertad Avanza.

“Tucumán no excluye a nadie“, afirmó Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia. El mandatario decidió cursar invitaciones formales a todas las autoridades del gobierno nacional para la ceremonia oficial.

- Publicidad -

La Casa Rosada modificó la agenda presidencial para asegurar la presencia de la máxima autoridad en el norte del país. El gobierno nacional canceló el viaje a Estados Unidos previsto para acompañar los festejos impulsados por Donald Trump, expresidente norteamericano.

Antecedentes del conflicto en el Ejecutivo Nacional

La disputa institucional registró su último episodio público el 20 de junio de 2026 durante los actos por el Día de la Bandera en Rosario. Los registros audiovisuales captaron el momento donde el jefe de Estado evitó saludar a la vicepresidenta.

La titular de la Cámara de Senadores dio la espalda a la comitiva oficial durante la entonación del Himno Nacional. Posteriormente acusó al entorno presidencial de cometer una falta de respeto contra su cargo y cuestionó la presencia de dirigentes ajenos a la línea sucesoria.

Diferentes medios de alcance nacional reportaron divergencias entre ambos funcionarios en áreas de gestión política y armado territorial. Fuentes parlamentarias señalan que la vicepresidenta ejecuta una agenda legislativa disociada de las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.

En julio de 2024, el presidente de la Nación utilizó las mismas instalaciones provinciales para suscribir el documento denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores. (Agencia OPI Santa Cruz)