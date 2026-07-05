Estatales fueguinos percibirán haberes el 7 de julio

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(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego anunció el pago de los haberes de junio destinado a estatales fueguinos, poderes y entes quienes tendrán acreditados sus salarios el próximo martes 7 de julio.

Según detalló el Ministerio de Economía se prevé además que los beneficiarios de los planes y pensiones RUPE, vejez y Tarjeta Bienestar junto a los veteranos de Guerra de Malvinas tendrán depositados sus ingresos durante la jornada del lunes 6 de julio.

Junto a los haberes de la administración pública, poderes y entes y colegios privados impactarán al día posterior en las cuentas bancarias. (Agencia OPI Tierra del Fuego)