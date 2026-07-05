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(OPI Chubut) – El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre señaló que hubo una masiva renuncia de profesionales médicos al PAMI y que unos “4 mil jubilados que se atienden por PAMI hoy no tienen atención médica”.

Sastre afirmó que los profesionales “no quieren saber más nada con la atención a adultos mayores, no quieren trabajar con el PAMI”.

Estos problemas se detectaron en el Centro de Salud de Atención de la Tercera Edad (PROSATE) donde comenzaron a renunciar los médicos de cabecera.

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La Municipalidad de Puerto Madryn intervino ante los reclamos de jubilados y Sastre sostuvo que la situación “no es por desidia de los médicos sino de un gobierno que no presta atención a los abuelos, que quedan a la deriva sin saber qué hacer”.

El jefe comunal sostuvo que “vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a gestionar para poder darle la tranquilidad que necesitan nuestros abuelos”.

Oscar Furci, presidente del Consejo de Adultos Mayores, sostuvo que “desde PAMI hay una decisión de recorte y de provincializar este sistema”. (Agencia OPI Chubut)