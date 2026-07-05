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Como siempre, la media verdad

El 29 de junio 2026 la prensa destacó una impactante noticia: “Fuerte choque en el acceso al barrio Docente (en Río Gallegos): una mujer y tres menores fueron hospitalizados tras una violenta colisión” y agregaba la nota de LOA “Una Chevrolet Spin y una Ford Ranger impactaron durante la madrugada sobre la avenida San Martín, en uno de los accesos a Río Gallegos. Bomberos, Policía, Tránsito Municipal y personal sanitario trabajaron durante varias horas en el lugar mientras se investigan las causas del siniestro”.

Pero aquí viene lo importante y fundamental. Cuando la nota es tan acética, insípida y faltan datos esenciales para dar respuestas a las peguntas básicas que le enseñan en la carrera de comunicación social a cualquier futuro periodista (¿Qué? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Dónde?¿Por qué? Y ¿Cómo?) algo esconden; y aquí revelamos lo que escondían.

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Quien chocó el sábado 22 en el barrio Docente, fue Agustín Collazo, Secretario del gobernador Claudio Vidal. El conductor tenía una graduación alcohólica de 1,91 al momento del impacto con el otro vehículos y la camioneta es una de las compradas por Fomicruz (Licitación Pública Nº 001/FOMICRUZ/2025) “para reforzar la capacidad logística provincial”, según el gobierno al momento de hacer los anuncios.

“El vehículo no es para vacacionar, no es para pasear, no es para uso personal, es para prestar mejor servicio en el Estado provincial”, transcribieron los medios de Santa Cruz en el 2025 cuando se presentaron a la opinión pública, repitiendo las palabas de Vidal.

La Camioneta que manejaba Agustín Collazo, Secretario del gobernador Claudio Vidal

Son los mismos que, ahora, extrajeron quirúrgicamente el nombre del conductor del rodado oficial de las noticias en todos los portales que hacen policiales en Santa Cruz.

El Procurador en su laberinto

Eduardo Sosa vuelve a una Justicia hecha a medida del oficialismo. La restitución de Sosa como Procurador General tras 31 años de conflicto es, ante todo, una jugada de alto impacto simbólico y una pieza clave en la reconfiguración del poder judicial en la provincia. Todo responde a una estrategia de diferenciación absoluta con las gestiones anteriores, pues al firmar el Decreto Nº 644 Claudio Vidal logra apropiarse de la bandera republicana al acatar un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desobedecido previamente, a la vez pone fin al caso que inició la cooptación judicial en 1995 y suaviza el impacto político de una maniobra de poder mucho más profunda: la reciente ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 5 a 9 miembros.

Pero si bien el gesto le devuelve la jerarquía histórica al Procurador, la realidad operativa a la que regresa es diametralmente opuesta a la de 1995. Ante una eventual incomodidad por las futuras acciones del nuevo procurador, con Sosa Vidal no hará lo que hizo Kirchner, el control sobre las investigaciones hoy no requiere de la fuerza bruta institucional de los años noventa; se gestiona a través de la arquitectura del propio Tribunal.

Eduardo Sosa vuelve a una Justicia hecha a medida del oficialismo

Sosa se reincorpora a un TSJ de 9 vocales, donde la reciente ampliación le ha permitido al oficialismo diseñar una nueva mayoría. Si las investigaciones del Procurador (eventualmente) llegaran a rozar los intereses medulares del gobierno actual, su accionar podría verse neutralizado mediante las mayorías adversas en el Tribunal y/o la asfixia administrativa; es decir, que el ecosistema judicial en el que Sosa deberá moverse esté diseñado para amortiguar cualquier avance que amenace la gobernabilidad. Por lo tanto, la restitución del cargo al procurador, no tiene nada de republicano y todo de impacto político.

Pobre humanamente y rica en corrupción

Hace varios meses venimos relatando que la miseria urbana ha ganado la calles en algunas localidades de Santa Cruz, una realidad provincial que inexplicablemente es real y concreta.

Este fenómenos con muy pocos habitantes, enormes riquezas naturales y pobreza por encima del 45% en Santa Cruz solo se explica de una manera: inhabilidad política, corrupción administrativa, falta de justicia y responsabilidad compartida de los gobiernos desde la llegada de la democracia hasta acá, de haberse robado todo hasta el presente.

En Las Heras los desocupados hace tiempo vienen haciendo cola frente al municipio para retirar su bolsón de comida. Ahora en 28 de Noviembre se replica la postal. Largas filas de vecinos se apostan ante las oficinas de Desarrollo Social, esperando que les den la ayuda alimentaria.

Esta situación expone una de las paradojas más crueles de la mala administración: la abundancia geológica aplastada por la miseria institucional.

La tragedia de Santa Cruz es matemática y moral: la riqueza de nuestro oro, plata, gas y petróleo dividida por apenas 350 mil habitantes, debería dar como resultado la abundancia.

Si hoy nuestra gente hace cola para recibir comida, es porque desde el retorno de la democracia la clase política desde entonces a la actualidad, se dedicó a vaciar la provincia, demostrando que Santa cruz es tan pobre en humanidad como rica en corrupción.

Para Vidal, Río Turbio es una caldera

Todos, de una manera u otra, en la cuenca carbonífera son responsables del estado actual del Complejo Minero de Río Turbio incluido el Ramal Ferroviario, Punta Loyola, central de 240 MW y Usina de 21 MW en la cuenca. En esto corren parejo y de la mano políticos, intendentes, gobernadores y sindicalistas. Pero también es responsable la ciudadanía por acción u omisión.

La Caldera 4 que Claudio Vidal prometió que si le aprueban el endeudamiento les va a tirar unos dólares para su terminación y puesta en servicio, fue puesta a nueva en el año 2000 y durante las operaciones para pruebas de diferente índole, la quemaron por malas maniobras técnicas. La destruyeron, por cuanto se quedaron sin agua y fundieron todo el sistema. Gran cantidad del mismo era material fundido que caía como agua a las tolvas de cenizas, según recuerdan operarios de ese momento.

Como resultado de su reparación también “se fundieron” cerca de dos millones de dólares. Eran tiempos de Taselli y sus “gremialistas empresarios” de luz y Fuerza de Río Turbio. No hubo sumarios como tampoco responsables. Todos cómplices, porque el dinero salía de un solo lugar: el Estado y según la práctica argentina, la plata del Estado “es de nadie”.

En nuestro poder tenemos un informe sobre la Central 22 MW hasta el año 2015 y ahí figura el estado de esa caldera y de la plata en dólares que se le debían a los contratistas.

Y ante las empresas contratadas, que en artículos posteriores vamos a revelar, se destaca la deuda que tenían en dólares con Chimen Aike, la actual constructora favorita del gobierno provincial, a la cual le han dado el nombre de “La nueva Austral Construcciones”.

¿Todo vuelve o es que nunca se fueron?. Para el gobierno provincial, hoy más qué nunca y a partir de las promesas del gobernador si le aprueban los 600 millones de dólares, Río Turbio, es una caldera. (Agencia OPI Santa Cruz)