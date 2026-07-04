- Publicidad -

(OPI TdF) – El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Tierra del Fuego, Juan Carrizo denunció que la situación edilicia de las escuelas públicas de la provincia se encuentra en “niveles críticos” y el gremio sumará denuncias ante la Fiscalía de Estado para exigir que el Gobierno provincial garantice condiciones adecuadas de funcionamiento.

“Sumamos nuevas presentaciones de otras instituciones porque entendemos que es la herramienta que hoy tenemos para exigirle al Gobierno que cumpla con su deber de mantener los edificios escolares y garantizar la seguridad y las condiciones para alumnos y docentes” dijo Carrizo.

El dirigente sostuvo que en el Colegio Marte de Andorra “la actividad escolar continúa desarrollándose de manera parcial. Nos llegaron también los informes del Colegio Haspen, se hizo el relevamiento en el Colegio Sobral donde incluso se retiraron las puertas de los baños y la mayoría de los sanitarios no funcionan”.

- Publicidad -

“Los directivos hacen los informes, presentan los pedidos de obra y la gente de Infraestructura Escolar va haciendo lo que puede. Pero ellos mismos nos dicen que, si la reparación implica una compra o una licitación, puede demorar semanas o meses, y ni siquiera saben si finalmente se va a poder hacer” aseguró el dirigente de AMET.

Además, consideró que la situación edilicia “viene en detrimento desde hace por lo menos tres o cuatro años. La curva del mantenimiento escolar cayó de manera sostenida y en los últimos años se profundizó por la reducción del presupuesto educativo nacional. Pero también hay una responsabilidad del Gobierno provincial, porque no tomó medidas para reemplazar esos recursos ni administró mejor los fondos”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)