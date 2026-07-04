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La parálisis de la obra pública en la cuenca neuquina contrasta con proyecciones macroeconómicas de un crecimiento del 3% sostenido sobre la precarización laboral.

Un 30,5% de inflación anual proyectada desmiente el relato de la reactivación económica inmediata planteada por el Gobierno nacional. El ajuste implementado sobre el gasto de capital detiene el desarrollo logístico y deteriora las condiciones laborales en los principales polos productivos del sur del país.

La actividad extractiva en Vaca Muerta evidencia las contradicciones del modelo económico ejecutado por el ministro de Economía Luis Caputo. El crecimiento operativo de las operadoras petroleras choca de frente contra el déficit estructural de rutas y hospitales ante la eliminación total de la obra pública nacional.

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El economista Orlando Ferreres confirmó en Splendid AM 990 que presentó un plan técnico para reactivar la infraestructura patagónica. La propuesta formal sugería liquidar acciones corporativas retenidas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar la construcción de rutas comerciales.

El Ministerio de Economía rechazó la iniciativa amparándose estrictamente en el dogma de la reducción del déficit fiscal a cero. Esta decisión oficial agrava la deficiencia en los servicios públicos de las cuencas sureñas y retrasa el ingreso de capitales extranjeros reales.

El freno inversor y la licuación salarial del Gobierno nacional

Los indicadores auditados por el estudio Ferreres desnudan la radiografía macroeconómica para el cierre del año 2026 y exponen la destrucción del mercado laboral formal:

La inflación del mes de junio perforó el umbral de los dos puntos y se ubicó en un 1,8% mensual.

perforó el umbral de los dos puntos y se ubicó en un mensual. El crecimiento anual del PBI alcanza un magro 3% traccionado por la reprimarización y el avance del trabajo no registrado.

alcanza un magro traccionado por la reprimarización y el avance del trabajo no registrado. La pauta inflacionaria estructural proyectada para el ciclo 2027 marca un piso inercial del 18%.

La presión tributaria anula el impacto del perdón fiscal

El blanqueo de capitales diseñado por la cartera económica fracasó en la captación de dólares para proyectos a largo plazo. Los grupos inversores retienen sus carteras por la desconfianza institucional a la espera de los resultados de las elecciones legislativas del año 2027.

El peso de las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios absorben el margen de rentabilidad de las fábricas locales. A nivel provincial la recaudación de Ingresos Brutos funciona como un ancla fiscal adicional sobre toda la cadena de producción formal.

El mantenimiento del superávit fiscal obligó a modificar la medición del tipo de cambio de equilibrio dentro del balance del Banco Central de la República Argentina. Las mediciones oficiales de la autoridad monetaria anticipan que el índice de precios mantendrá una base acumulada del 18% anual de cara a los próximos comicios. (Agencia OPI Santa Cruz)