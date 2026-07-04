Karina Milei lanzó el armado territorial oficialista en Misiones

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La funcionaria nacional encabezó el lanzamiento del espacio formativo del partido en la ciudad de Posadas. La estrategia institucional busca consolidar la estructura para lograr la reelección del actual jefe de Estado.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza el 4 de julio de 2026. El acto institucional se desarrolló en las instalaciones del Hotel Julio César, ubicado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

La medida partidaria apunta a consolidar la estructura territorial del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Según fuentes oficiales vinculadas a la organización, la iniciativa intenta estructurar los votos necesarios para respaldar la reelección de Javier Milei, actual mandatario nacional.

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Durante la presentación, la secretaria general estuvo acompañada por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación y vicepresidente del espacio político. El encuentro contó también con la participación de las principales autoridades del partido a nivel provincial y regional.

Conformaron la mesa central de la actividad Adrián Núñez, legislador provincial y presidente de la filial local; Diego Hartfield, diputado nacional, y Maura Gruber, diputada nacional por la provincia mesopotámica.

De acuerdo a la información suministrada por la Agencia Noticias Argentinas, el cronograma incluyó reuniones reservadas con referentes provinciales. El objetivo de las mesas de trabajo consistió en diagramar los lineamientos operativos de la organización territorial en el distrito.

Las declaraciones sobre el proyecto nacional

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, afirmó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ante los dirigentes congregados en el salón principal del evento.

En la misma intervención, la funcionaria instó a los militantes a sostener el esquema actual. “La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”, manifestó la titular partidaria respecto a la apertura de la academia formativa.

A su turno, Martín Menem, titular de la Cámara Baja, validó la actividad y su impacto en las futuras discusiones legislativas. “Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso de la Nación”, sostuvo el vicepresidente de la fuerza gobernante. (Agencia OPI Santa Cruz)