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(OPI Chubut) – La legislatura de Chubut aprobó por mayoría el acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa YPF por los pasivos ambientales que permitirá un desembolso de 25 millones de dólares.

Con 18 votos a favor y 8 en contra, se aprobó el convenio entre la Provincia y la petrolera. La ley incorpora restricciones sobre los bienes transferidos y crea un Consejo Consultivo con participación del Municipio de Comodoro Rivadavia.

El acuerdo busca resolver el pasivo ambiental derivado de la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia y el sur de la provincia.

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Además, se ratificó la transferencia de inmuebles, vehículos y terrenos de la empresa al Estado provincial, donde se dejó asentado que esos bienes, durante un plazo mínimo de 20 años no podrán venderse, hipotecarse, cederse ni modificar su destino sin autorización expresa de la Provincia. (Agencia OPI Chubut)