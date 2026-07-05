Condenan a un hombre en Esquel por abuso sexual de su pareja

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Joaquín Cañumir fue condenado a siete años y seis meses de prisión porque la justicia provincial lo halló responsable penal por abuso sexual contra su pareja por un hecho constatado en la localidad de Esquel.

La decisión se conoció luego de la audiencia de censura, en la que la Fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión y la declaración de reincidencia del imputado.

El fallo fue unánime emitido por un jurado popular, y el juez técnico dio a conocer la pena que deberá cumplir Cañumir.

- Publicidad -

En la sentencia, el magistrado sostuvo que la sanción debía responder “a la gravedad objetiva del hecho, la especial situación de vulnerabilidad de la víctima y la magnitud del daño causado”.

Entre los elementos que incrementaron la gravedad del caso, el juez destacó como un agravante central “la relación de pareja y convivencia que existía entre la víctima y el agresor”.

Sostuvo que esa circunstancia colocaba a “la mujer en una situación de especial vulnerabilidad, ya que el ataque provino de la persona con la que compartía su vida cotidiana y su proyecto de vida”.

El fallo también fundamentó la condena en la normativa vigente sobre protección de los derechos de las mujeres, citando la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (Agencia OPI Chubut)