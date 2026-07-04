Avanza el borrador oficialista para modificar el esquema electoral

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Las autoridades nacionales afinan un documento legislativo para modificar el sistema de votación. La iniciativa procura retener el apoyo de los partidos aliados sin afectar el armado electoral del oficialismo.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional, diagraman un proyecto electoral en el Congreso de la Nación. La iniciativa apunta a suprimir las elecciones primarias de 2027.

El plan de La Libertad Avanza establece un mecanismo de colectoras para la categoría de diputados nacionales. La estrategia legislativa busca garantizar la participación de la Unión Cívica Radical y del partido PRO bajo una única candidatura presidencial.

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El diseño del nuevo sistema electoral

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores del oficialismo, presentó la propuesta formal en la Casa Rosada. El documento plantea la convivencia de múltiples listas internas en las bases que convergen en la fórmula ejecutiva nacional.

Según fuentes parlamentarias, el mecanismo evitaría el desdoblamiento de los comicios provinciales. Las fuerzas aliadas competirían por escaños legislativos sin perder su identidad partidaria, manteniendo el arrastre de la boleta principal.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, supervisa los lineamientos técnicos del borrador junto a las autoridades legislativas. El debate parlamentario iniciará formalmente durante el mes de agosto de 2026, momento en el que el documento circulará por los despachos del Senado.

La agenda legislativa paralela

El Ejecutivo instruyó a sus bloques a reactivar el tratamiento de la reducción del Régimen de Zonas Frías, expediente que obtuvo media sanción el 20 de mayo de 2026. Victoria Villarruel, titular de la Cámara Alta, concentra las definiciones operativas de los próximos debates.

La nómina de iniciativas pendientes incluye la derogación del etiquetado frontal de alimentos y modificaciones a la Ley de Salud Mental. El Poder Ejecutivo enviará además reformas directas para la Carta Orgánica del Banco Central.

El impulso de estas reformas ocurre tras la salida de Manuel Adorni del gabinete nacional. La reestructuración administrativa de las dependencias oficiales consolidó nuevas articulaciones operativas entre la presidencia y los bloques aliados.

El sector de la Unión Cívica Radical en el Senado, liderado por Eduardo Vischi, administra diez bancas determinantes para la sanción de estas normativas. Las negociaciones territoriales priorizan actualmente acuerdos en la provincia de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)