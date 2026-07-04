La Justicia prohibió salir del país al ex funcionario Manuel Adorni

- Publicidad -

La medida judicial responde a un pedido fiscal por riesgo de fuga hacia Uruguay. El expediente investiga un presunto pago no declarado de 245.000 dólares.

Ariel Lijo, juez del Juzgado Federal, prohibió la salida del país de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete nacional, el 3 de julio de 2026. La resolución judicial busca evitar una posible fuga hacia la República Oriental del Uruguay.

La restricción migratoria responde a un dictamen de Gerardo Pollicita, fiscal federal, en el marco del expediente penal por enriquecimiento ilícito. Según la fiscalía, el ex funcionario registra inconsistencias patrimoniales vinculadas a gastos, viajes y compra de inmuebles.

- Publicidad -

La investigación judicial audita los consumos realizados por Manuel Adorni durante su paso por la función pública. El expediente incluye el análisis de operaciones ejecutadas con tarjetas de crédito pertenecientes a las secretarias del organismo estatal.

La causa evalúa las diferencias en las declaraciones juradas del acusado y los desembolsos destinados a las refacciones de una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

La declaración sobre los dólares no registrados

El proceso penal aceleró sus medidas cautelares tras el testimonio de Matías Tabar, constructor a cargo de las reformas estructurales en la propiedad del barrio cerrado. Según consta en el acta judicial, el contratista declaró haber cobrado 245.000 dólares en negro.

Fuentes de los tribunales de Comodoro Py indicaron que la prohibición de cruzar las fronteras antecede a un inminente llamado a declaración indagatoria. El juzgado evalúa concretar la citación formal durante los próximos días.

Dos días después de su renuncia al Poder Ejecutivo, trascendieron grabaciones de voz donde el acusado intentó coordinar una reunión privada con el constructor. El contacto telefónico ocurrió antes de la citación judicial programada para el 4 de mayo de 2026.

“Obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos“, manifestó Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de la Nación, en el mensaje de audio incorporado como prueba documental a la causa penal.

En el mismo registro sonoro, el ex funcionario intentó mitigar el impacto de la declaración ante la dependencia fiscal. “Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos“, afirmó el acusado. (Agencia OPI Santa Cruz)