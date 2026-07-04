- Publicidad -

(OPI Chubut) – Tras haber transitado una enfermedad en los últimos años, el concejal de Esquel, Juan Fernando González Raposeiras falleció este jueves a los 50 años.

Abogado y militante del Partido Justicialista, González Raposeira estuvo en funciones hasta la última semana donde participó de manera remota en la sesión del Concejo Deliberante.

El funcionario tuvo una larga trayectoria política ocupando diversos cargos en la administración provincial y fue electo concejal en 2023 en representación de Unión por la Patria.

- Publicidad -

Desde la banca trabajó en el ordenamiento administrativo, el análisis minucioso de las obras privadas y la interacción con lo público y la fiscalización del transporte de la ciudad.

A inicios del 2026 asumió la presidencia del bloque donde reafirmó “la importancia de mantener una línea de trabajo unificada y constructiva, orientada al beneficio de los vecinos de Esquel”. (Agencia OPI Chubut)