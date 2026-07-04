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Durante los festejos del pase de Argentina a octavos de final del Mundial 2026, un nene cayó de una camioneta en movimiento en Las Heras.

El episodio se registró tras finalizar el encuentro donde cientos de personas se concentraron en inmediaciones del monumento al general Las Heras sobre la calle Perito Moreno.

El niño de 13 años cayó de la caja de la camioneta golpeándose la cabeza y fue asistido en el lugar hasta la llegada de una ambulancia que lo traslado al hospital zonal.

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Según las primeras informaciones, el niño tras el accidente estuvo inconsciente, pero se indicó que no presentaba lesiones de gravedad, aunque quedó en observaciones por el golpe. (Agencia OPI Santa Cruz)