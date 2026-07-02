Ushuaia recibirá 9 vuelos semanales desde Brasil

(OPI TdF) – La capital de Tierra del Fuego recibirá desde este 1° de julio una frecuencia de 9 vuelos semanales directos desde Brasil para iniciar la temporada invernal.

La frecuencia de vuelos directos programada para esta temporada es de cuatro vuelos semanales de LATAM; tres vuelos semanales de GOL Linhas Aéreas y dos vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas.

Así lo informó el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) sobre la conectividad entre San Pablo y Ushuaia.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali afirmó que “logramos romper la barrera de los vuelos internacionales con un flujo directo de esta magnitud, algo que nunca habíamos tenido para la temporada invernal. El mercado brasileño es estratégico para el destino y esperamos recibir cada año más visitantes gracias a esta conectividad directa”.

El funcionario sostuvo que “las proyecciones ya marcan una ocupación que, en algunos casos, supera el 80% de las plazas disponibles antes del inicio formal de los vuelos. Las compañías aéreas nos informan un nivel de reservas muy alto, lo que nos da la tranquilidad de que el destino Fin del Mundo sigue siendo elegido por el turismo receptivo internacional por nuestros servicios de calidad y los atractivos único para disfrutar en familia y con amigos”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)