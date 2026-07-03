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Un adolescente de 16 años fue apuñalado en Pico Truncado y la policía de Santa Cruz detuvo a una joven de 17 años, que sería la novia del joven como principal sospechosa del ataque.

El violento episodio ocurrió este miércoles en una vivienda de calle Bustos al 700 de la localidad del norte provincial.

Tras una alerta de familiares, se dio intervención de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia, mientras la Justicia inició una investigación para determinar cómo se produjo la agresión.

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Los primeros indicios indican que el ataque se ocasionó tras una discusión donde la joven utilizó un cuchillo para agredir a su pareja.

El joven sufrió diversas heridas y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado al hospital local para recibir atención médica, donde se confirmó que su vida no se encontraba en riesgo.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1, la adolescente fijó domicilio. (Agencia OPI Santa Cruz)