Milei debatió la reforma del BCRA junto al nuevo jefe de ministros

- Publicidad -

El jefe de Estado delineó el anteproyecto que reestructurará la entidad monetaria oficial. El encuentro formalizó el inicio de la gestión operativa de Diego Santilli, quien asume tras la renuncia de Manuel Adorni en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Milei, reunió al Gabinete nacional el 9 de julio de 2026 en la Casa Rosada para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El titular del Poder Ejecutivo nacional convocó a los funcionarios luego del acto oficial celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Según fuentes gubernamentales, el objetivo de la mesa de trabajo consistió en evaluar los artículos iniciales de la ley de reforma bancaria.

- Publicidad -

El diseño del texto legal quedó bajo el control estricto del equipo económico. El primer mandatario recibió a los encargados técnicos en la Quinta de Olivos durante la semana previa para diagramar la redacción definitiva del articulado.

El primer encuentro ministerial y las asistencias

La reunión marcó la primera intervención de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. El funcionario asumió el control administrativo tras la salida forzada de Manuel Adorni, investigado por la Justicia a raíz de inconsistencias en su patrimonio personal.

El registro de ingresos confirmó la presencia de los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano). El encuentro incluyó además a los titulares de las carteras de Salud, Defensa, Justicia y Transformación del Estado.

En representación del Poder Legislativo asistieron los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala, junto al diputado Martín Menem. Completaron la nómina de funcionarios la secretaria de Legal y Técnica, el secretario de Comunicación, el vocero presidencial y asesores directos.

Plazos y comunicación gubernamental

La sesión de trabajo inició al mediodía y duró algo más de una hora. Según comunicó un portavoz del Poder Ejecutivo, la redacción de la normativa transita su etapa de revisión final y la presentación oficial se ejecutará durante las próximas semanas.

La discusión sobre la política monetaria coincide materialmente con el rearmado estructural del Ejecutivo nacional. El reemplazo ministerial expone la necesidad de la administración central de acelerar el anuncio económico vinculado al Banco Central de la República Argentina para neutralizar el impacto público del expediente judicial por presunto enriquecimiento ilícito que recae sobre el ex vocero. (Agencia OPI Santa Cruz)