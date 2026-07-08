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(Por: Rubén Lasagno) – Esta tarde a las 17:00 hs se reúne en la Cámara de Diputados la Comisión Acusadora y Juzgadora para determinar el juicio político a los jueces kirchneristas Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula E. Ludueña Campos, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta. Todos ellos quedan, ahora, bajo una posible suspensión de funciones y posterior juicio político y para que ello ocurra en la Comisión se deben dar los 2/3 de los votos.

De acuerdo a las fuentes de la propia legislatura, desde esta tarde comienza un juego de poder político dentro de la Justicia provincial cuyo objetivo fundamental, por parte del oficialismo, es sustituir los jueces K por jueces V en el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz.

De esta manera, si escala a los 2/3 las manos que necesita el gobernador Vidal, sellará la suerte de los Vocales kirchneristas, con lo cual tendrá el campo expedito para nombrar sus Vocales propios como lo hizo cuando amplió el número de 5 a 9, contando con la alianza del Dr Mariani.

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¿De qué depende que Claudio Vidal lo logre?. Básicamente de la posición que adopten dos diputados claves Javier Santiago Jara y Pedro Muñoz de CC-ARI, pues el resto de la bancada oficialista votará en esa dirección sin dudarlo.

Los integrantes de las salas Acusadoras son los siguientes diputados:

ALEGRÍA, Luis Carlos Daniel; BARRIENTOS, Claudia Fabiana; ECHAZÚ, Eloy Dante; GODOY, Carlos Alberto; JARA, Javier Santiago; LOREIRO, Fabiola Carolina; MARTÍNEZ, Alfredo Fernando; MORA DOLDÁN, María Agostina; MUÑOZ, Segundo Pedro; NIETO, Karina Alejandra; OJEDA, Cristian Eduardo y SANTANA, Segundo Abelardo.

El gobierno quiere llevar a juicio político a los jueces K del STJ para sustituirlos por Jueces V. El fallo en favor del municipio de Río Gallegos, detonó la pelea política

La Resolución que generó el revuelo

Tenemos en nuestro poder la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, emitida en el marco de un incidente de la medida cautelar interpuesta por la Municipalidad de Río Gallegos contra la Provincia y la Caja de Previsión Social (CPS).

El origen de la disputa radica en que el juez de primera instancia, había concedido a la municipalidad una orden para suspender cualquier retención sobre sus fondos de coparticipación.

La CPS pretendía descontar estos fondos de manera automática, basándose en el artículo 22 de la Ley N° 1782, para cobrarse una deuda multimillonaria por aportes previsionales. La municipalidad argumentó que esta acción intempestiva vulneraba su autonomía y comprometía el pago de salarios y servicios esenciales.

El debate central del Tribunal giró en torno a si correspondía confirmar o revocar dicha medida, especialmente a la luz de la nueva Ley Provincial N° 3947, la cual establece límites estrictos para las medidas cautelares dictadas contra el Estado.

Una parte de los magistrados argumentó a favor de mantener la suspensión de los descuentos, considerando que la protección de los recursos municipales garantizaba derechos de naturaleza alimentaria (sueldos) y la salud de la población, encuadrando en las excepciones de la nueva ley. No obstante, la postura que prevaleció enfatizó que las leyes estatales presumen legitimidad y que la medida cautelar perjudicaba el financiamiento del sistema previsional solidario, afectando el interés público y a un sector vulnerable como el de las personas pasivas.

El gobierno quiere llevar a juicio político a los jueces K del STJ para sustituirlos por Jueces V. El fallo en favor del municipio de Río Gallegos, detonó la pelea política

Finalmente, por voto mayoritario, el Tribunal Superior resolvió aplicar el nuevo régimen normativo (Ley N° 3947) y revocar íntegramente la medida cautelar de no innovar que protegía los fondos del municipio.

Los jueces concluyeron que no se demostró la verosimilitud del derecho ni una ilegitimidad evidente que justificara frenar el accionar de la Caja de Previsión Social. Como resultado, y sumado al rechazo de las recusaciones planteadas por la parte actora, el tribunal dejó sin efecto la protección temporal de los fondos coparticipables mientras continúa el juicio principal que definirá si la ley de retenciones previsionales es o no inconstitucional.

Hoy ¿Cambia la justicia?

Hoy a las 17 hs se debatirá el destino de los jueces K y de ser suspendidos y/o encaminarse al juicio político, el gobierno provincial obtendrá un triunfo resonante en la justicia santacruceña, habiendo podido suplantar todos los jueces K por jueces V.

Como lo hizo Néstor Kirchner en su momento, el actual gobernador sabe que para blindar su gestión y los posibles problemas posteriores a la misma, debe contar con un Tribunal acorde a sus necesidades. Y hoy, está en vías de lograrlo. (Agencia OPI Santa Cruz)