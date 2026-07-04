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(Por: Rubén Lasagno) – Hicimos una breve encuesta de opinión entre los suscriptores a la membresía colaborativa de OPI, para tomar el pulso de la opinión pública sobre la situación provincial, cómo influye en ella la crisis social y de qué modo capitaliza la oposición y/o otros referentes políticos y partidos en esta provincia el descontento social como también de qué manera impactaría en el voto popular ese descontento si las elecciones fueran hoy. Para ello voy a explicar muy resumidamente cómo hicimos todo este proceso.

Hace poco tiempo iniciamos un sistema de encuestas internas entre nuestro universo de suscriptores a través de un programa especial que se basa en IA tanto para generar las preguntas aleatorias como para elegir al azar un conjunto de personas (más de 100 y menos de 200) a las cuales se les cursa un cuestionario y se les pregunta si quieren responder. De no responder, el sistema elige a otro en su lugar hasta que se completa el universo de “puntos muestra” (cada entrevistado) necesarios, en este caso 195 suscriptores.

Nuestros suscriptores, cuyas respuestas son anónimas para nosotros por cuanto lo contabiliza, ordena y suministra el programa, detallan allí sus preferencias y el propio programa nos remite los resultados en función de esos datos de opinión procesados por el sistema de encuesta interna que nos da, de alguna manera, la seguridad de que los datos provienen de personas reales (no de bots), que no es una “encuesta comprada” o armada por un partido político oficial u opositor o candidato y responde al nivel de opinión de un grupo real de personas físicas que están dentro de nuestros lectores suscriptos a nuestro medio.

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Finalmente nuestro formato de encuesta incluye lo que se denomina pregunta abierta o pregunta de respuesta libre permitiendo que el encuestado se explaye sin condicionamientos ni opciones predefinidas, en el ámbito de las encuestas de opinión pública y consultoría y cuando se procesa la encuesta y se extraen y computan lo que escribió la gente en ese espacio se las llama “verbatims”.

En periodismo y consultoría política, los verbatims son sumamente útiles porque le ponen “voz”, emoción y rostro a la frialdad de los porcentajes estadísticos y nuestro programa de encuesta los incluyen con el fin de lograr obtener un pulso más cercano y concreto a la opinión pública, que si bien debido al acotado número de opiniones no es definitivo, de alguna manera marca la tendencia general que tiene la gente hacia determinados temas de actualidad en la provincia.

Ficha técnica y metodología

El universo de estudio en esta oportunidad se compuso de 195 personas mayores de edad (sin segmentación de edad); la muestra fue por elección aleatoria simple sobre la base de suscriptores de OPI Santa Cruz; la técnica de recolección se hizo por cuestionario digital estructurado cuya premisa del ejercicio fue: “Si las elecciones generales legislativas/provinciales fueran el día de hoy, ¿cuál sería su postura frente al escenario político actual?” con un margen de error +/- 5% para un nivel de confianza del 95%.

Un escenario de perdedores políticos. La encuesta que muestra el hartazgo generalizado en Santa Cruz donde nadie capitaliza el desgaste del gobierno

Análisis del clima sociopolítico

El sondeo realizado sobre este segmento particular del electorado santacruceño (adultos mayores, informados y consumidores de noticias locales) arroja un panorama de profunda apatía y desconexión representativa.

El electorado no está buscando refugio en los extremos ni en los partidos tradicionales; más bien, se observa un marcado escepticismo generalizado. Igualmente el hecho de no haber elecciones próximas y estar a un año y media las generales, gran parte de la población no tiene posición tomada respeto de la “oferta electoral”, como si pasa cuando se acercan las elecciones.

La muestra dejó muchas dudas sobre la gestión provincial y el vacío opositor. Si bien la encuesta refleja que la administración actual enfrenta un desgaste derivado de conflictos gremiales, la situación económica y problemas de gestión estructurales, el descontento no se traslada automáticamente a la oposición.

Existe en Santa Cruz un estado de “orfandad representativa” donde el votante castiga al oficialismo en la opinión, pero no encuentra un vehículo electoral en la vereda de enfrente que le genere confianza.

Es interesante observar el repliegue del fenómeno Libertario. El votante mayor de edad que en 2023 acompañó la boleta de La Libertad Avanza (LLA) por un deseo de cambio abrupto, hoy muestra fatiga ante el ajuste, la inflación en la provincia, el costo de vida, la liberación de los precios de los combustibles, la energía y los alimentos mucho más altos en la región patagónica que en otros puntos del país y también muestra desesperanza ante la corrupción oficial la cual dijeron llegaban para cambiar.

A nivel provincial, el armado libertario no ha logrado consolidar una estructura creíble. La figura de Jairo Guzmán, como referente local, exhibe un alto nivel de desconocimiento, indiferencia y/o rechazo en este segmento demográfico, impidiendo que la marca LLA traccione votos por sí sola.

Por otro lado aparece el techo de cristal del Kirchnerismo. A pesar del malestar público con las gestiones actuales (tanto a nivel provincial como nacional), el Frente para la Victoria / Unión por la Patria no logra recuperar terreno en la misma proporción. El segmento de adultos en Santa Cruz mantiene una alta tasa de rechazo hacia la estructura del PJ tradicional asociado al kirchnerismo por cuanto creen que éste último es (o debe ser) un ciclo cerrado.

Síntesis de resultados cuantitativos

Variable Evaluada Principal Respuesta Segunda Opción Tercera Opción Evaluación de la gestión de Claudio Vidal Desaprueba (55%) Aprueba (35%) NS/NC (10%) Intención de voto (Elecciones Generales hoy) Ninguno / Blanco (45%) SER / Oficialismo (25%) JxC (15%) Apoyo a Javier Milei (Comparado con 2023) Menos apoyo (60%) Igual apoyo (25%) Más apoyo (15%) Intención de voto sector LLA (Jairo Guzmán) Nunca lo votaría (70%) Podría votarlo (20%) Lo votaría seguro (10%) Intención de voto PJ/Kirchnerismo Nunca los votaría (80%) Podría votarlos (15%) Lo votaría seguro (5%)

Para visualizar cómo se distribuyen estas tendencias en el universo de los 195 encuestados, los resultados quedan expresamente visualizados en este cuadro.

Dato clave: que el 45% (90 personas de la muestra) elija la opción “Ninguno / Blanco / Indeciso” en un escenario polarizado, es el indicador estadístico más fuerte del fracaso actual de la oposición política provincial.

Conclusión

A partir del análisis de los datos recogidos en esta encuesta entre nuestro universo de suscriptores, el diagnóstico del escenario electoral y social en la provincia arroja un cuadro de fragmentación y escepticismo muy evidente. El resultado final de este trabajo de opinión pública queda reflejado de la siguiente manera:

Nadie capitaliza políticamente en la provincia, los yerros del gobierno actual de Claudio Vidal; Javier Milei no tiene los votos que lo acompañaron en el 2023 en Santa Cruz; dentro del PJ y/o el kirchnerismo provincial no surge (hasta el momento) como opción política en general y LLA en la provincia no resume suficientes simpatías con el candidato designado, Jairo Guzmán.(Agencia OPI Santa Cruz)