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(OPI TdF) – Inspectores provinciales verificarán en terreno los trabajos de remediación ejecutados por Roch, Crownpoint Energía, DPG y Secra ante el inminente vencimiento de sus habilitaciones extractivas.

Entre el 13 y el 18 de julio, el Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego inspeccionará los pasivos ambientales de cuatro empresas petroleras. Francisco Devita, titular de dicha cartera, exigió a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) el saneamiento físico de las áreas de explotación.

Sobre los yacimientos Río Cullen y Las Violetas, el Ejecutivo provincial auditará el impacto operativo de Roch, Crownpoint Energía, Desarrollos Petroleros y Ganaderos (DPG) y Secra. Gabriela Castillo, ministra de Energía, lidera la evaluación técnica, conforme al expediente que evaluó este medio.

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15 de agosto es la fecha límite impuesta a las contratistas para presentar la documentación técnica definitiva. Los privados deben entregar el plan de remediación y el cronograma de ejecución para cada intervención pendiente en los pozos hidrocarburíferos.

La Secretaría de Ambiente contrastó los registros oficiales de contaminación con los datos corporativos provistos por la UTE saliente. El Gobierno provincial condiciona la habilitación de nuevas etapas extractivas al cumplimiento estricto de las resoluciones de saneamiento.

Las inspecciones de campo finalizarán con un dictamen técnico sobre el pasivo real que dejan las compañías al término de su concesión. (Agencia OPI Tierra del Fuego)