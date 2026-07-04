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(OPI Chubut) – Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a octavos de final del Mundial 2026 casi terminaron en tragedia en Rawson cuando tres jóvenes cayeron al río Chubut y uno de ellos fue arrastrado por la corriente hasta quedar inconsciente.

El incidente se registró alrededor de las 23.20 horas del viernes en la zona del Puente del Poeta, donde se concentraban personas celebrando el triunfo de la selección.

El oficial principal de Bomberos Voluntarios de Rawson, Richard Sepúlveda informó que “en el lugar se pudo dar rescate a dos de los jóvenes quienes ya habían logrado salir del agua por sus propios medios”.

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El tercero fue arrastrado varios metros por la corriente del río y se encontraba inconsciente por lo que se desplegó un operativo de urgencia.

La unidad de rescate acuático logró divisar al joven río abajo y lo extrajeron del agua para trasladarlo a un lugar seguro y su posterior traslado al hospital por cuadro de hipotermia, consecuencia de haber permanecido en las frías aguas del río. (Agencia OPI Chubut)