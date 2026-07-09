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La ofensiva norteamericana destruyó infraestructura estratégica en suelo persa. En represalia armada, las fuerzas iraníes bombardearon instalaciones de Washington en Medio Oriente, fracturando de forma irreversible las negociaciones de paz bilaterales.

El colapso del pacto diplomático desencadenó una ofensiva militar letal este jueves. De acuerdo con los reportes oficiales del gobierno de Irán, los bombardeos nocturnos ejecutados por Estados Unidos dejaron 14 muertos y 78 heridos. Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, sostuvo que la administración persa buscó contactarlo para llegar a un acuerdo.

Con base en los documentos diplomáticos presentados el miércoles, un funcionario iraní condenó las acciones en los términos más enérgicos posibles y denunció repetidos actos de agresión. En paralelo, Amir Saeid Iravani, Representante permanente de Irán ante la ONU, elevó una carta a António Guterres, Secretario general de la ONU, detallando ataques sobre el sur de Irán.

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La respuesta militar involucró de inmediato al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al Ejército iraní, quienes bombardearon bases norteamericanas en Kuwait, Bahréin y Qatar. Los choques armados destruyeron las negociaciones activas que buscaban firmar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días.

En la provincia de Khuzestan, Valiollah Hayati, Vicegobernador para asuntos de seguridad y orden público, confirmó el hallazgo de 3 fallecidos cerca de Ahvaz. La agencia semioficial Fars reportó daños a la infraestructura civil civil, incluyendo la inutilización temporal de un puente clave en el distrito de Aqqala, jurisdicción de la provincia septentrional de Golestán.

Físicamente, una línea ferroviaria central que conecta Mashhad con Teherán sufrió impactos directos; operarios técnicos reconstruyeron la traza afectada. El Comando Central de Estados Unidos precisó la destrucción de aproximadamente 90 objetivos militares iraníes para neutralizar amenazas al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el informe militar estadounidense, la operación táctica desmanteló el siguiente equipamiento del régimen persa:

Sistemas de defensa aérea.

Activos de vigilancia costera.

Instalaciones de almacenamiento de misiles y drones.

Capacidades navales.

Infraestructuras logísticas a lo largo de la costa.

A través de su misiva formal dirigida al Consejo de Seguridad correspondiente al mes de julio, el embajador Iravani impugnó la legitimidad del ataque. El diplomático argumentó una vulneración flagrante del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y un incumplimiento del párrafo 1 del Memorando de Entendimiento de Islamabad. La representación oficial responsabilizó a Washington por amenazar la paz internacional atacando instalaciones civiles. (Agencia OPI Santa Cruz)