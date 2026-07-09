Internaron al dirigente Miguel Del Plá por un ACV isquémico

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El secretario de Actas e histórico dirigente de ADOSAC y referente del Partido Obrero, Miguel Del Plá fue internado el martes en terapia intensiva en el Hospital Regional Río Gallegos.

Del Plá se descompensó al finalizar una reunión paritaria docente y según las primeras informaciones sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) isquémico por lo que fue internado en terapia intensiva para un seguimiento médico.

En el encuentro de negociación paritaria, el dirigente sufrió un fuerte mareo, cayó al suelo y experimentó dificultades para hablar, debido al endurecimiento de la lengua, lo que motivó la inmediata asistencia de quienes se encontraban con él.

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Fue trasladado al Hospital Regional por familiares y al recibir una primera evaluación médica, regresó a su domicilio.

Horas más tarde volvió a descompensarse y fue internado para un seguimiento médico de su cuadro clínico. (Agencia OPI Santa Cruz)